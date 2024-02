Slik så badeshortsen ut etter bading i basseng overfylt med klor

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Jorekstad Fritidsbad på Jørstadmoen i Lillehammer ble stengt etter at det ble pumpet store mengder klor ved en feil.

Flere opplevde smerte og ubehag.

Daglig leder ved Jorekstad Fritidsbad, Terje Rønning, innrømmer at det er deres skyld og at anlegget skulle ha blitt stengt tidligere.

Uhellet skyldtes en feil med en klorpumpe som pumpet inn for mye klor i bassenget.

To personer har vært i kontakt med legevakten med øyeplager etter badingen.

Kommuneoverlege Randi Mjøen planlegger nå et tilsyn for å sikre at badeanlegget driftes forsvarlig. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det svei så jævlig at han bare stod og skrek, sier Maria Therese Sivertsen om sønnen.

Torsdag var flere og badet ved badeanlegget Jorekstad Fritidsbad på Jørstadmoen i Lillehammer.

Sivertsen og familien er på vinterferie. Hun var ikke med sønnen og faren i bassenget.

I rommet kjente hun seg kvalm og svimmel.

Slik så badeshortsen ut før bruk i bassenget på Jorekstad. Foto: Maria Therese Sivertsen

Hun orket ikke å sitte der på grunn av en ekstremt sterk lukt av klor, men tenkte først hun bare var spesielt sensitiv.

– Jeg prøvde å flytte meg og sette meg litt lengre vekk fra bassengene, men det hjalp ikke helt.

Klor i basseng Ekspander/minimer faktaboks Klor er et grunnstoff med atomnummer 17 og atomsymbol Cl.

Badevann tilsettes ofte klor eller hypokloritter for å ødelegge mikroorganismer i vannet. Hypokloritter brukes som desinfeksjons- og blekemidler.

For å nøytralisere syren tilsettes natriumkarbonat. Da forskyves likevekten mot mer hypokloritt.

Mange klager over at de får rennende øyne av for mye klor i vannet. Men de rennende øynene kan heller komme av at det er kloraminer i vannet. De kommer fra en reaksjon mellom urin i vannet og hypokloritt.

For å fjerne kloraminene i vannet må det tilsettes mer klor.

Ifølge basseng.no vil en sjokk-kloring av et basseng, altså å gi det en «overdose» med klor, ha som hensikt å drepe alle bakterier og alger i bassenget. En skikkelig sjokk-kloring er såpass kraftig at de anbefaler at det ikke bades i bassenget de første 12 timene etter en sjokk-kloring. Kilde: Store norske leksikon om badevann og hypokloritter, basseng.no

VG omtalte saken først.

Du har ikke vasket deg godt nok om du lukter klor etter du har badet.

Flere barn og babyer i anlegget

Sønnen på 7 år fikk problemer.

– Mitt barn skriker av smerte. Han så ut som en kjøttkake. Rundt øynene var det helt rødt og hovent, sier hun.

Da hun var nede og hentet faren og sønnen i vannet, så hun at flere andre hadde problemer.

Maria Therese Sivertsen vurderer å anmelde badeanlegget. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Ifølge henne så hun flere babyer og småbarn som hostet.

Det var også et hvitt belegg på huden til sønnen etter badingen. De kom seg opp av badebassenget og reiste til nærmeste apotek for å skylle ut kloret.

Etter en halvtime ble hele anlegget stengt ned, sier hun.

Slik ser shortsen ut etter badingen. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Sivertsen vurderer å anmelde anlegget for grov rutinesvikt.

– Jeg vurderer å anmelde anlegget for rutinesvikt. At det ikke har blitt utført kontrollmålinger av vannkvalitet, og at folk måtte stå og skrike av smerte før det ble oppdaget.

Mange har kontaktet daglig leder

– Det er vår skyld at det har skjedd, sier daglig leder ved Jorekstad Fritidsbad, Terje Rønning.

Det var 350 personer som tok turen til badeanlegget fra klokken 10 torsdag. Da det var på det verste var det 150 i badeanlegget, sier han.

Rønning sier det er mange som har kontaktet han det siste døgnet.

– De har kløe i øynene og lurer på om vi vet noe om det. Det gjør vi. Vi har gitt dem beskjed og det virker som det går bedre for flere i dag.

Terje Rønning er daglig leder ved Jorekstad Fritidsbad. Han sier han aldri har opplevd at dette har skjedd før. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Han sier at Sivertsen bare må anmelde. Rutinene var der, men rutinesvikten er at han ikke ble varslet før.

– Det skulle gått en alarm da apparatene gikk i «high». Den har ikke gått. Det skal ikke skje. Det skulle senest ha blitt stengt av her tre timer før.

– Pumpet inn enorme mengder klor

Årsaken var et uhell med en klorpumpe.

Apparatet skal ha gitt feil data til ventilen som skal stenge og lukke for klor.

– Også ble det pumpet inn enorme mengder klor.

Årsaken skal ha vært en feil med en klorpumpe, sier Terje Rønning, daglig leder ved Jorekstad Fritidsbad. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Han sier de ikke vet hvor mye klor som ble pumpet ut.

Rønning tenkte mye på barna som fikk klor i øynene i natt.

– Jeg synes det er veldig trist. En ting er at det er veldig vondt for de som blir rammet. Det er omtrent som å bli snøblind.

Terje Rønning sier det er deres skyld at dette har skjedd. Foto: Jonas Oden Ulset

Han sier han har jobbet der i 35 år og aldri opplevd dette før. Nå blir ting skjerpet.

– Instruksen blir skjerpet inn. Det er vi nødt til å ha. Det skal ikke skje.

Vil gjennomføre tilsyn

To personer har vært i kontakt med legevakten med øyeplager etter badingen, sier kommuneoverlege Randi Mjøen.

Nå planlegger de et tilsyn.

– Det er for å se til at badeanlegget driftes forsvarlig og følger de kravene som gjelder innen miljøet til helsevern for badeanlegg.

Badebassenget er foreløpig stengt etter hendelsen torsdag. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Hun sier at det skal litt til før det utgjør en alvorlig helsefare når man bader med for mye klor i bassenget.

– Hvis folk har symptomer, og særlig hvis de tiltar, har vi anbefalt at de tar kontakt med helsetjenesten, sier hun.