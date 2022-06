– Noen ganger måtte jeg sitte i rullestol fordi jeg var så svimmel. Jeg har alltid likt å se på film, men da ville jeg bare ligge i senga. Det er noe av det verste jeg har opplevd, forteller Astrid Fahlström (10).

Hun måtte legges inn på sykehus to ganger da hun ble alvorlig syk med TBE-virus etter flåttbitt i 2019.

Bittet fikk hun sannsynligvis da hun lekte i skogen ved skolen. Symptomene med feber, hodepine og svimmelhet kom først etter fem dager.

BLE BITT: Astrid ble sannsynligvis bitt av flått da hun lekte i skogen ved skolen i Langangen i Porsgrunn. Området har flere registrerte smittetilfeller med TBE-virus. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Astrid ble helt slått ut, og orket knapt å gå på do.

Mamma Maria Fahlström synes det var skremmende å se datteren bli så syk uten at de visste hva det var.

– Fastlegen ble hvit i ansiktet da hun så prøvesvaret og sa at hun måtte legges inn på barneavdelingen. Det var helt fryktelig, forteller hun.

TBE-virus eller skogflåttencefalitt smitter gjennom flåttbitt og kan føre til betennelse i sentralnervesystemet. Viruset er ikke det samme som borreliose.

Astrid ble helt frisk etter tre uker. Men opplevelsen har satt et støkk i både henne og familien.

– Jeg tror ikke man merker at man blir bitt. Det er en skummel tanke. Derfor bør man sjekke seg om kvelden, sier Astrid.

Rekordmange tilfeller

I fjor var det rekordmange som ble smittet med TBE-virus etter flåttbitt.

71 smittetilfeller ble registrert i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Før 2018 var det 10–15 smittetilfeller årlig.

Blir du syk, finnes det ingen behandling.

De som blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, får problemer med enkle ting som å gå, spise og snakke.

Mange av dem blir sykemeldt i flere måneder, noen ganger også i ett år.

Dyr vaksine

FHI ber barn og voksne som bor i områdene med TBE-sykdommen om å vurdere vaksine dersom de ferdes mye i skog og mark og ofte blir bitt av flått.

Det gjelder områder langs kysten i Vestfold, Telemark Agder, og gamle Buskerud fylke.

Men vaksinen koster mye penger.

For barn varierer prisen mellom 350–500 kroner per dose. Tre doser må tas i løpet av et halvt til ett år.

For en voksen koster det 700 kroner for én dose, ifølge Telemark vaksinasjonssenter, men prisen kan også være høyere.

For en familie med to voksne og barn kan det bety kostnader på 6000-7000 kroner.

Bør bli gratis

Barn i smitteutsatte områder bør få vaksinen gratis gjennom vaksinasjonsprogrammet, mener fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen.

– Det er helt tydelig at området her har et betydelig flåttproblem. Jeg håper ikke det blir sånn at lommeboka avgjør om folk skal være trygge når de er ute i skauen i Vestfold og Telemark, sier Riis-Johansen.

FOR DYRT: – Det er naturlig at dette skal inn i vaksinasjonsprogrammet, særlig for at barn, og grupper som er utsatt for sykdom, får samme mulighet uavhengig av inntekt og lommebok, mener fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis-Johansen. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

I dag gis ingen vaksiner i vaksinasjonsprogrammet i avgrensede geografiske områder.

Fylkesordføreren stusser over at ikke vaksinen kan innføres for et regionalt område av landet, der dette er problem.

– Når fagfolk er tydelig på at dette er alvor, må man se på dette, selv om det ikke er et nasjonalt problem, sier han.

Departementet avgjør

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som bestemmer om vaksiner skal tas inn i vaksinasjonsprogrammet.

Hvis dette får en utbredelse eller alvorlighetsgrad som gjør at det oppfyller kriteriene, vil FHI komme med et faglig råd om det, påpeker statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

– Da vil vi straks gå i gang og se på det. Det vil ikke være noe vi tar lett på. Får vi et råd om det, vil det være noe vi vurderer, sier han.

FAGLIG RÅD: – Hvis FHI anbefaler at det skal inn i vaksinasjonsprogrammet, for eksempel på grunn av en økt forekomst, så er det klart at da vil vi ta stilling til det, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Foreløpig har ikke FHI kommet med en slik anbefaling.

Men de følger med på forekomsten av meldte sykdomstilfeller hvert år og går gjennom sine anbefalinger for vaksinen.

VIL VURDERE: Det er ingen av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet i dag som gis kun i avgrensede geografiske områder. Men FHI vil se på om det er aktuelt å gjøre en ny vurdering, sier avdelingsdirektør i FHI, Are Stuwitz Berg. Foto: Torstein Bøe

– Vi vil også se på om det er det er aktuelt å gjøre en ny vurdering av offentlig finansiering og finansieringsordning nå som forekomsten er økt, sier avdelingsdirektør i FHI, Are Stuwitz Berg.

Alle kan sende inn metodeforslag om en ny utredning for å se på finansiering av vaksiner, viser han til.

Koster samfunnet

Opp mot 50 prosent av de som er innlagt, får restplager, viser en ny studie fra Sykehuset Telemark.

Pasienter som blir alvorlig syke, ligger på sykehus fra ett døgn til mange uker, ifølge studien.

Det koster i snitt 18.080 kroner i døgnet å ligge på sykehus, viser tall fra Legemiddelverket.

Sykefravær koster 37.600 kroner i måneden for en gjennomsnittlig arbeidstaker som følger de ordinære reglene i folketrygden, ifølge tall fra Nav.

I Agder, Vestfold og Telemark er det drøyt 123.000 barn i aldersgruppen 0–14 år.

En innføring i vaksinasjonsprogrammet for dette området kan dermed koste rundt 129 millioner kroner.

Astrid håper andre vil lære av hennes historie og ta vaksinen.

– Jeg unner ingen andre å få den sykdommen. Det er veldig enkelt å ta vaksinen for å slippe å få det veldig vondt. Men det er veldig bra hvis den blir gratis for barn, sier Astrid.