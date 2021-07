Manglende kunnskap om alvorlig flåttsykdom

Da Staale Reiersen ble lagt inn på sykehus i mai i fjor, hadde han allerede vært syk i flere uker. Han hadde vært kjempetrøtt, hatt høy feber og vondt i hodet.

– Jeg kunne sove 16 til 18 timer om dagen.

Han tenkte at det var influensa, og ventet på at det skulle gå over. Men etter hvert ble han enda verre.

Da kona slet med å få kontakt med ham, ringte hun etter ambulanse.

– Vi hadde lest litt og lurt på om det kunne være en flåttinfeksjon, men jeg hadde ikke sett noe flåttbitt, forteller Reiersen.

På sykehuset skjedde ting fort. Gjennom en ryggmargsprøve oppdaget legene viruset TBE.

Kun én av tre har hørt om TBE, et virus som kan smitte fra flått. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov for Pfizer.

To av tre har hørt om sykdommen borreliose.

Rapporten er foreløpig ikke publisert.

TBE-smitte kan føre til alvorlig sykdom som hjernebetennelse og lammelser. Alvorlig sykdom er sjelden, men tilfellene øker.

I Norge er vi utsatt for to flåttbårne sykdommer – Borreliose og TBE. Foto: NRK

Smitter med en gang

Borreliose og TBE er de to flåttsykdommene man er utsatt for i Norge.

Mens borrelia-bakterien kan bruke et døgn på å smitte fra flåtten har bitt, kan TBE-viruset overføres med en gang.

Ifølge undersøkelsen fra Pfizer, vet bare 5 prosent at TBE-smitte kan overføres på så kort tid.

I motsetning til borrelia finnes det ingen legemidler som kan behandle TBE, men det er mulig å vaksinere seg mot viruset. Det har biolog Yvonne Kerlefsen gjort.

Hun jobber ved flåttsenteret ved Sørlandet sykehus, som er en nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

Kerlefsen mener det er viktig at folk har kunnskap om symptomene ved TBE.

– De typiske symptomene er hodepine og høy feber. Hvis man får det i sommerhalvåret, bør man være obs på at det kan være TBE. Risikoen for å bli syk er veldig liten, men noen blir alvorlig syke, forteller hun.

Yvonne Kerlefsen sier det er viktig å vite om både TBE og borreliose. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Sykmeldt i et halvt år

Selv om Staale Reiersen var ute av sykehuset etter en uke, brukte han lang tid på å bli helt frisk. Han hadde fått en kraftig hjernebetennelse og hadde vondt i kroppen.

– Jeg trodde jeg var i god nok form til å jobbe, men klarte ikke å prosessere hva folk sa i møter, forteller han.

Reiersen var sykmeldt i et halvt år før han klarte å komme tilbake på jobb. I ettertid har han fått flere milde plager, men det er usikkert om disse skyldes TBE-smitten.

– Nå er jeg helt avhengig av å bruke briller. Det var jeg ikke før. Jeg har også blitt litt stivere i leddene.

Han visste om TBE-smitte før han ble syk, men synes det er rart at han har blitt bitt.

– Jeg føler at vi har tatt de forholdsreglene vi kan, men du kan få det uansett, sier han.

I etterkant har hele familien vaksinert seg for TBE.