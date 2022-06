Hundeeier Vera Wold fra Kongsvinger har hatt hund i 40 år og er blitt kjent med flåtten. Likevel ble hun overrasket da hun tok en nærmere titt på familiehunden, Billie nylig.

– Plutselig en dag oppdaget jeg en ujevnhet i huden, og da var det en flått. Det synes jeg var veldig tidlig. Jeg sjekket litt nærmere og plukket seks flått av Billie den dagen.

SER FLÅTT I NYE OMRÅDER: Vera Wold og hunden Billie på tur. Wold har et inntrykk av at det har kommet flått i områder der det ikke har vært tidligere. Foto: PRIVAT

Wold sier flåtten kom mye tidligere i år enn hun er vant med.

– Det kan jo hende at andre tenker som meg at det er litt tidlig, og at de derfor ikke sjekker hunden sin.

Sånn fjerner du flåtten på hunden Ekspandér faktaboks Ta tak i flåtten så langt inn til huden som mulig, og vri sakte rundt. Da vil den etterhvert slippe taket.

Husk å få ut hele flåtten, føttene også, for å unngå betennelse.

Det finnes små «brekkjern,» som man trer inn på enden av flåtten og snurrer rundt. Passer bra til små flått eller hvis du syns det er ekkelt å ta i.

Flere sammenliknet med tidligere år

I likhet med Wold er det flere som har oppdaget flått på hundene sine allerede. Dyreklinikken i Lillehammer har fått flere henvendelser. Det forteller Gisle Eritsvær som er veterinær og daglig leder ved klinikken.

– I år ser man at det er flere tilfeller av flått, og vi opplever at den kom tidligere i år.

– Er det mer enn normalt?

– Ja, det vil jeg påstå. Vi har hørt om flere tilfeller der det sitter mange flått på hundene. Vi har også fått flere telefoner om flått sammenliknet med tidligere år.

ANBEFALER Å FOREBYGGE: Det beste rådet er å unngå flåttbelastede områder, forteller veterinær Gisle Eritsvær. Les flere råd fra veterinæren lenger ned i saken.

Eritsvær forteller om hundeeiere som har plukket mellom 10 og 35 flått av hundene sine av gangen.

Fått en del henvendelser fra Innlandet

– Vårt inntrykk er at det er en del som sier at det er mye flått i år, og vi har fått en del henvendelser fra folk på Innlandet som har rapportert om mye flått på hunden eller katten.

Det sier Yvonne Kerlefsen som er biolog ved Flåttsenteret.

I BUSKER OG KRATT: Biolog Yvonne Kerlefsen forteller at skogflåtten trives i områder med tett vegetasjon, løvskog og høyt gress.

Samtidig understreker hun at det er vanskelig å avgjøre om det er mer flått i år. Det kan man ikke vite med sikkerhet før året er over, og at man har statistikk. Likevel gjør hun seg betraktninger med tanke på henvendelsene senteret har fått:

– Det er vanskelig å si fra år til år, men det er kanskje mer i år sammenliknet med i fjor.

FLÅTTSESONG: I Norge regnes ofte flåttsesongen fra april til november, men dette kan variere fra år til år. Skogflåtten er den mest utbredte her til lands og er ofte mest aktiv i april og mai, og igjen på sensommeren. Foto: Per Eikeset Knudsen

Hvor aktiv flåtten er veldig avhengig av temperaturer ute, forteller Kerlefsen.

– Så hvis det har vært perioder med varmt vær, slik det har vært i det siste, så ser man en økning i flåttaktiviteten.

Bør sjekke pelsen etter hver tur

Veterinær Gisle Eritsvær har flere råd til å følge med og håndtere flått.

For å unngå smitte må eieren sjekke pelsen hver gang hunden har vært ute. Det er nemlig viktig å ta vekk flåtten så fort som mulig.

– Jeg oppfordrer til å gå gjennom pelsen etter hver tur og ta den bort. Du kan gjerne bruke en pinsett eller flåttfjerner. Dra flåtten rett ut og sørg for å få ut hele flåten.

I tillegg oppfordrer han og vaske bittstedet med desinfeksjonsmiddel. Det kan uansett komme en liten lokal betennelse på bittstedet som kan klø og være rødt i et par dager, men det er normalt sett uproblematisk.

KAN BÆRE SYKDOM: – Flåtten i seg selv er ikke farlig. Det er de forskjellige infeksjonssykdommene den kan være med seg, sier Gisle Eritsvær. Foto: Kristin Høgmo

Det beste er å behandle forebyggende forteller veterinæren. Det er flere produkter som forebygger at flåtten biter seg fast, eller at den dør dersom den biter. Det kan være dråper, tabletter eller eget flåtthalsbånd.

I tillegg bør man unngå flåttbelastede områder, som steder med høyt gress.

Symptomer etter seks uker

Hunder og katter får ikke får symptomer med en gang flåtten har bitt, dersom den bærer sykdom. Det går ofte seks uker, forteller Eritsvær, og forklarer symptomer man bør følge med på:

– Det er influensaaktig symptomer som påvirker allmenntilstanden, feber, trøtt og ustø.

Og det er klart når man skal og bør oppsøke veterinær:

– Hvis de har vondt i leddene sine eller muskelsmerter, så oppsøk veterinær og husk å fortelle at hunden og katten ble bitt av flått, sier Eritsvær.