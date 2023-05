Å snakke om følelser er ikke noe mannfolkene ved Nasta verksted i Larvik har vært vant til.

– Holdningen var at «det går» i stedet for å være åpen om det og ta tak i problemet, sier Richard Foldvik, verksmester.

Men for noen år siden opplevde Foldvik selv at det ikke gikk lenger.

– Jeg våknet en morgen og da var det slutt. Jeg kom meg ikke opp og ble liggende en måned, sier han.

Han hadde allerede slitt i flere år.

Da han endelig ba om hjelp, opplevde han å ikke få det.

– Noe av greia med det her er å dempe tabuet som er rundt psykisk helse, forteller Richard Foldvik, verksmester ved Nasta. Foto: GURO HATLO / NRK

– Jeg fikk beskjed om at jeg ikke var syk nok. Det gjorde ikke saken bedre, forteller han.

Får hjelp gjennom forsikringen

Da han overtok som leder på verkstedet, delte han sin egen historie for å skape mer åpenhet rundt psykisk helse.

– Det er ikke farlig å dele hvis man ønsker det, og søke hjelp. Jeg håper å bidra til å hjelpe noen andre på veien, sier han.

Selv fikk han hjelp gjennom forsikringen.

Nå har han sørget for at de ansatte på verkstedet også får et slikt tilbud.

To til tre ganger om dagen setter de ansatte seg ned sammen for å prate. Det er et av tiltakene for å skape trivsel og kunne ta opp ting. Foto: GURO HATLO / NRK

I en app kan de bestille 12 gratis timer med psykisk behandling i året.

– Vi ser at flere her har benyttet seg av forsikringen. Vi ser ikke hvem, men at den har blitt brukt, og det føles godt å kunne hjelpe, sier Foldvik.

En av tre vil få psykiske plager

Nav roser det Foldvik har fått til på arbeidsplassen.

Gjennom deres kurs «Fra kollega til sjef» fikk han hjelp til å sette psykisk helse på agendaen i et mannsdominert yrke.

– Det er kjempeviktig å være en god rollemodell, snakke om det, være åpen og senke terskelen for at andre kan si ifra tidlig nok, før det blir et langvarig sykefravær, sier Cathrine Hollekve Lekven.

Arbeidslivssenteret tar kontakt med bedrifter som kan ha behov for å forebygge eller redusere sykefravær, sier IA-rådgiver Cathrine Hollekve Lekven. Foto: GURO HATLO / NRK

Hun er IA-rådgiver ved Arbeidslivssenteret til Nav i Vestfold og Telemark.

Én av tre kommer til å oppleve en psykisk lidelse i løpet av livet, ifølge Nav.

– En betydelig del av sykefraværet handler om det. Det er også en av plagene som man sjelden blir bedre av å være hjemme. Åpenhet på arbeidsplassen og å tilrettelegge i perioder hvis man trenger det, er veldig viktig, sier Lekven.

Skal helst være tøff

Fokuset på psykisk helse har blitt tatt godt imot hos de ansatte.

– Det er et yrke der du helst skal vise at du er tøff hele tida. Det blir lettere når man har det oppe som tema med ledelsen, sier servicemekaniker Sander Melås.

– Det er ikke gjort på dagen å få folk mer åpne, men det viser oss at det faktisk går fint å snakke om psykiske problemer og sånne ting, sier Sander Melås (til venstre). Foto: GURO HATLO / NRK

Han tror det sitter lenger inne for menn å snakke om vanskelige ting og vise følelser.

– Det er på tide at det kommer på lik linje med noe fysisk, sier han.

Bør bli like normalt som fysiske plager

Det håper også Kenneth Kvisle, seksjonsleder ved poliklinikk for helse og arbeid på Sykehuset i Vestfold.

– Jeg håper vi kommer dit at det blir like normalt å snakke om psykisk helse som fysisk, sier seksjonsleder ved poliklinikk for helse og arbeid på Sykehuset i Vestfold, Kenneth Kvisle. Foto: GURO HATLO / NRK

– De fleste av oss vil oppleve store psykiske belastninger i løpet av et livsløp. I det perspektivet bør dette være like normalt å snakke om som en skulderskade, sier han.

Han tror menn har en sterkere kultur for å bære ting i seg og bite tennene sammen.

Kvisle oppfordrer til å undersøke hvilke hjelpetilbud som finnes.

– Vi vil også oppfordre til gode samtaler med venner og familie. Kanskje de kan veilede videre inn i hjelpesystemet, sier han.

Servicemekanikeren på verkstedet mener kollegene har endret syn på psykisk helse.

– Folk har blitt mer reflektert. Det går an å snakke om ting, og det kommer ikke annet enn positivt ut av det, sier Melås.