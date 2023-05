Ingeborg (20) slet med sosial angst – nå hjelper hun andre

– Jeg ønsket å være med vennene mine, men kom meg ikke ut av døra, sier Ingeborg Andersen.

I 8. klasse utviklet jenta fra Kristiansand sterk sosial angst.

Under 17. mai-feiringa det året fikk hun et panikkanfall. Hun måtte bare løpe ut av klasserommet som var fylt av folk.

Deretter eskalerte problemene.

– Jeg var redd for alt som fikk meg til å bli sett eller hørt. Å se noen i øynene turte jeg ikke, beskriver 20-åringen.

For å mestre angsten fikk hun i oppgave å gå i byen og se folk inn i øynene.

– Jeg måtte gjøre alt det jeg synes var mest vanskelig, men det funket, sier Ingeborg.

Ingeborg Andersen tror det digitale verktøyet kan hjelpe ungdom som sliter med angst slik hun selv gjorde. Foto: Christoffer Gunvaldsen

Hun er en av sju ungdommer som deler historien sin i det som er landets første digitale verktøy for unge som strever med angst.

Nettkurset heter E-Risk og retter seg mot ungdom i alderen 12 til 18 år. De får hjelp til å utfordre angsten ved å møte det de har angst for.

Mestringskurset, som er gratis og tilgjengelig for alle, har også tips til foreldre og lærere om hvordan de kan støtte engstelig ungdom på en god måte.

Hjelp til selvhjelp

Åshild Tellefsen Håland er professor ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus.

Hun mener mangel på kompetanse fører til mye uhensiktsmessig tilrettelegging i skolen som gjør angsten verre.

– Det er et stort problem at barn og unge i altfor stor grad får slippe unna ting de er engstelige for, sier Håland.

Hun har vært med på å utvikle verktøyet og metoden Risk, som E-Risk er en videreføring av.

Ifølge henne er det digitale kurset unikt i sitt slag i Norge.

– Terskelen for å søke hjelp blir lavere. Du kan bruke det som hjelp til selvhjelp og foreldre og lærere kan møte engstelse på en bedre måte.

Professor Åshild Tellefsen Håland sier det er stort behov for et verktøy som er lett tilgjengelig for alle som trenger kunnskap om hvordan de bør håndtere angst og engstelse. Foto: Sørlandet sykehus

Slapp å ta bussen

Ingeborg Andersen kjenner seg igjen i det Håland sier om tilrettelegging.

Hun forteller at både foreldre og lærere var opptatt av å gjøre alt som var vanskelig for henne lettere:

Hun ble kjørt til skolen fordi bussen var for skummel å ta.

I klasserommet kunne hun gå ut når som helst dersom ting ble vanskelig.

Hun slapp å framføre ting for klassen.

– Jeg trengte ikke å gjøre de tingene jeg synes var ubehagelig, sier 20-åringen som fikk et nytt liv etter at hun var med på Risk i 2019.

Metoden ble utviklet ved Sørlandet sykehus. De første gruppene startet for ti år siden og erfaringene er gode.

Kan gjøre en forskjell

En studie som ble publisert i fjor sommer viser at 86 prosent av dem som deltok ble kvitt angstlidelsene sine.

De sju ungdommene som forteller historiene sine i det digitale Risk-verktøyet, har alle vært med i Risk-grupper på ABUP.

Ingeborg tror verktøyet kan gjøre en forskjell.

– Det kan brukes tidlig i prosessen slik at for eksempel sosial angst ikke utvikler seg. For min del startet det med skolevegring og utviklet seg, forteller hun.

Denne uka ble det digitale mestringskurset lansert. Målgruppa er barn og unge i alderen 12–18 år som sliter med angst og engstelse. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Troverdige ungdommer

Sosionom og klinisk koordinator Lene Holmen Berg har ledet flere Risk-grupper i Kristiansand kommune og ved ABUP.

– Undersøkelser viser at rundt 20 prosent av barn og unge sliter med engstelse som går utover livskvaliteten så det er et stort problem, sier Berg.

Hun tror historien til Ingeborg og de andre ungdommene er en viktig del av det digitale mestringskurset.

– De sier mange kloke ting som både ungdom, foreldre og lærere ikke vet. De er nærme i alder, har erfaring og er troverdige.