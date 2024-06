– Streiken er noe av det mest alvorlige vi noen gang har vært ute i, ettersom svært mye av det som vi har definert som kritiske leveranser fra Meteorologisk institutt ikke kommer ut, sier Bård Fjukstad, direktør for værvarslingsdivisjonen ved Meteorologisk institutt.

Onsdag trappes Unio-streiken opp ytterligere. 51 nye ansatte ved Meteorologisk institutt blir tatt ut i streik. Totalt er det dermed 59 streikende ved instituttet.

Streiken vil ramme kritiske leveranser for Sør-Norge, sier Fjukstad. Dette gjelder blant annet farevarsler, landingsvarsel for mange flyplasser, beredskapsmodeller og overvåking.

– Egentlig alt av kritiske leveranser for Sør-Norge faller bort, sier Fjukstad, som legger til at det av og til vil være folk på vakt fordi de er organisert i andre fagforeninger enn Unio.

Blant de streikende er flere kjente tv-meteorologer. Det er ingen værmeldinger på Dagsrevyen som følge av streiken.

STREIKEVILLIGE: Terje Alsvik Walløe og Pernille Borander er begge kjente TV-meteorologer. Nå streiker de for Unio. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Fikk ikke dispensasjon

Meteorologene ba om dispensasjon for 23 av de 51 som tas ut i streik i morgen. Dette har de ikke fått innvilget.

– Det er første gang Meteorologisk institutt ikke har fått innvilget dispensasjon. Vi håndterer situasjonen som en pågående krise, sier Fjukstad.

Fjukstad sier at han ikke fikk begrunnelse for hvorfor de ikke fikk dispensasjon.

Direktøren er nå redd for konsekvensene. Han tegner opp et scenario der meteorologene ikke får sendt ut farevarsel for eksempelvis styrtregn:

– Varselet hadde jo normalt gått ut fordi det er en risiko for liv og helse i en styrtregnsituasjon. Men skjer dette i morgen, vil ikke varselet gå ut, sier Fjukstad.

Avinor vet ennå ikke konsekvensen for luftfarten

Avinor jobber med å finne ut hvilke konsekvenser manglende værmelding for flyplasser vil ha for luftfarten onsdag.

– Vi jobber med konsekvensutredning, og kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig, sier Ylva Celius Trulsen, pressevakt i Avinor til NRK.

Opptrapping onsdag

I tillegg til de ansatte i Meteorologisk institutt, blir flere ansatte i politiet tatt ut onsdag. I tillegg tar Unio ut ansatte i Sokkeldirektoratet:

15 medlemmer i Oslo politidistrikt

38 medlemmer i Vest politidistrikt

35 medlemmer i Øst politidistrikt

23 medlemmer i Sokkeldirektoratet

– Dette er en opptrapping som tydeliggjør den alvorlige situasjonen. Vi vil ha regjeringen til forhandlingsbordet, sier leder Ørjan Hjortland i Unio stats streikekomité.

Unio har vært i streik siden 24. mai. Nå vil over 3500 totalt være i streik.

De streiker fordi de vil ha en annen tariffavtale enn den LO har. Unio har høyt utdannede medlemmer som mener de får for lite igjen for utdanning dersom de hadde hatt samme tariffavtale som LO. Å samle alle de statsansatte under ett tariffområde har vært et krav fra statens side.