Natt til mandag tok tyver seg inn på området til Herholdt Andersen på Sem i Tønsberg.

Her har båtbutikken lager og opplag.

På 13 minutter fikk de med seg to båtmotorer på 250hk og to på 300hk. Ifølge politiet er det stjålet verdier for en million kroner.

– Det er utrolig kjedelig og frustrerende, sier daglig leder Pål Herholdt.

Effektive

Han kikket på overvåkningskameraet og la merke til at tyvene kjørte inn porten klokka 04.12.

De fylte opp bilen før de kjørte av gårde og lesset av motorene i et annet kjøretøy.

– Så kommer de tilbake og fyller opp bilen en gang til. Vi prøver å overvåke, men de brukte fire minutter fra de kjører inn til de kjører ut. Da er det begrenset hvor godt man klarer å reagere, sier Herholdt.

Motorene veier omkring 260 kilo hver.

– Det er ikke lette motorer. Dette har de gjort før, det ser man på tiden de bruker. De har med seg en portabel kran og kom kjørende med en sølvgrå Opel vivaro, sier Herholdt.

Daglig leder Pål Herholdt tror ikke han får se båtmotorene igjen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Borte for godt

Det er kun motorer fra Yamaha som er blitt stjålet.

– Det er en gjenganger over hele Skandinavia at dette merket er mest populært å kjøpe og selge, sier han.

Herholdt tror motorene er på vei ut av landet, og at sjansen for å få de tilbake er lav.

Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser.