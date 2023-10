100 båtmotorer stjålet på Sørlandet

– Det er jo forferdelig at vi skal ha det på denne måten. Her er det ikke mye igjen.

Jan Inge Johansen viser fram en av båtene som nylig har vært utsatt for tyveri i hyttefeltet Kjørviktoppen i Arendal.

Motoren er skrudd av og stjålet. Boltene ligger igjen, og kablene er kuttet tvert av.

Motoren er skrudd av og fjernet fra båten.

Den siste tiden har flere båter i Arendal, og flere steder på Sørlandet fått unngjelde:

Fra juli og frem til oktober er det registrert cirka 100 tyveri av båtmotorer langs kysten fra Risør til Flekkefjord.

Særlig de siste fjorten dagene har tyveriene økt i omfang, ifølge politiet.

Tok tyv på fersk gjerning

– Forrige helg tok vi en båttyv på fersk gjerning i Grimstad, sier Terje Gundersen ved Arendal og Froland politistasjoner.

Han sier det ser ut til å være sesong for båtmotortyverier i Agder. Flere båter har også blitt frastjålet undervannshus.

Ifølge Gundersen er det betydelige verdier som går tapt:

– Vi snakker om hundrevis av tusen av kroner for hver enkelt av de største motorene.

Politiet har innhentet DNA-spor i flere av sakene, som er sendt til analyse. Ifølge Gundersen er det foreløpig ingen indikasjoner på at tyvegods har blitt lagt ut for salg, eller har blitt sendt ut av landet. Foto: Leif Dalen / NRK

Et fellestrekk som går igjen i sakene, er at det ser ut til at tyvene vet hva de holder på med.

– Mange av motorene som er stjålet, veier flere hundre kilo. Da sier det seg selv at man må ha utstyr, eventuelt muskelkraft i form av flere gjerningspersoner, sier Gundersen.

Foreløpig er det ingen mistenkte i de mange uoppklarte sakene.

Ifølge politiet er det for tidlig å si om de ulike tyveriene har en sammenheng.

– Vi vil veldig gjerne ha tips fra publikum om observasjoner og andre ting som kan føre til oppklaring i de ulike sakene, sier Gundersen.

Tror mange er bekymret

NRK møter flere båtfolk i Arendal, som har fått med seg at det har vært tyverier i området den siste tiden.

– Kjempetrist, kjedelig, frekt, oppsummerer Jørgen Vennesland.

Også Kjell Asper synes det er trist at båtene ikke får stå i fred:

– Å bli plaget av tyveri er ikke noe særlig, sier han til NRK.

Jan Inge Johansen har selv en båt liggende på sjøen i Arendal. Han håper tyvene lar den være i fred. Foto: Leif Dalen / NRK

I Grimstad er «Skuteberget brygger» blant dem som har hatt ubudne gjester på besøk.

I slutten av september ble to av båtene ved det lille bryggeanlegget frastjålet motorer og utstyr.

– Sånt vekker jo et ubehag, sier Arnt Ryvold, som er medeier av båtplassen.

Ryvold bor i Tromsø, og ble varslet om tyveriene av båteiere.

Han sier at de aller fleste båtene var satt på land da tyvene kom, og at det derfor er få som ble direkte berørt.

Ber folk om å sikre båtene så godt som mulig

Ifølge Ryvold forsynte tyvene seg kun fra båter som var sikret med tynn vaier eller tau. Båtene som var sikret med solid lås, unngikk frastjåling.

– Det viser jo at det lønner seg å ha solid feste, sier han.

Politistasjonssjef Terje Gundersen støtter rådet om båtsikring:

– Vi råder folk til å sikre båter og motorer så godt som mulig med godkjent sikringsutstyr.

Politiet patruljerer ulike båthavner i Agder på kvelds- og nattetid for å forebygge og holde utkikk.