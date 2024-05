Suksessoppskrift kan hjelpe Helse-Norge – Ana lærer norsk i arbeid

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Ana Milena Quinones fra Colombia, som kom til Norge med ansvar for fem barn, har tatt fagbrev som helsearbeider.

Det har hun klart etter en tett språkoppfølging mens hun var lærling i Bamble kommune.

Navs bedriftsundersøkelse for 2024 viser at det er stor mangel på arbeidskraft innen helse- og sosialtjenester, med en mangel på 13.800 personer.

Siden 2018 har 85 fremmedspråklige tatt fagbrev i ulike kommuner i Telemark ved å lære norsk mens de jobber.

Åshild Tveraaen, som er språklærer i Nav, møter elevene på arbeidsplassene og knytter språkopplæring til fagopplæring.

Arbeidet med å integrere flyktninger i Bamble har fått internasjonal anerkjennelse, med prosjektet "Fra bosatt til ansatt" kåret som ett av de tre beste i en EPSA-konkurranse innen offentlig sektor i Europa.

Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i Nav, mener at kombinasjonen av fagopplæring og norskopplæring på arbeidsplassen er effektiv og bør utvides.

Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.

– Å ha jobb betyr alt!

Ana Milena Quinones elsker den faste jobben i Bamble helsehus.

Men veien dit har vært lang.

Uten å kunne språket, aleine med ansvar for fem barn, kom colombianeren til Norge for ti år siden.

Målet var klart: Først lære norsk, så bli helsefagarbeider.

Da hun var ferdig utdanna med fagbrev i 2020, begynte et nytt liv.

Et liv uten Nav.

– Jeg har kjøpt hus, jeg har egne penger og kan kjøpe det barna trenger. Det betyr veldig mye.

Les også – Jeg er en av få fra mitt kull som jobber som helsefagarbeider i dag

Språkopplæring som lærling

Navs bedriftsundersøkelse for 2024 viser at mangelen på arbeidskraft har gått noe ned, men fremdeles er det stor mangel på arbeidskraft.

Innen helse og omsorg mangler det hele 13.800 personer, viser Nav-tallene.

I Telemark er det gode resultater med å lære fremmedspråklige norsk i arbeid.

Ana fikk tett språkopplæring på arbeidsplassen mens hun var lærling.

Det har vært en lang vei, men med et godt resultat, sier Ana Milena Quinones, som nå er utdanna helsefagarbeider. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Når man er ute i praksis, hører man andre norske som snakker. Da hører man ord om og om igjen, og man lærer dem. Man må komme seg ut for å lære seg norsk på best måte.

– Møter dem ute på arbeidsplassene

Åshild Tveraaen jobber som språklærer i Nav og følger elevene sine tett.

– Jeg møter dem ute på arbeidsplassene og ser hva de skal lære. Så knytter vi språkopplæringa til fagopplæringa. Da blir det to fluer i en smekk.

Åshild Tveraaen kan vise til gode resultater med å følge fremmedspråklige tett opp ute på arbeidsplassene. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hun vet ikke om noen andre som gjør det på denne måten, men sier metoden virker.

For siden 2018 har 85 fremmedspråklige tatt fagbrev i en rekke kommuner i Telemark ved å lære norsk mens de var ute i jobb.

Språklæreren er sammen med lærlingene tre timer hver uke. Det gjør at hun forstår faget og arbeidskulturen.

– Vi har en løs tone og «nedpåstemning». Det gjør at folk blir trygge og tør prate. Da får vi resultater.

Arbeidet med å integrere flyktninger har også fått anerkjennelse utenfor Norges grenser.

«Fra bosatt til ansatt» blei kåra til ett av de tre beste i en EPSA-konkurranse innen offentlig sektor i Europa.

Det var første gang Norge var nominert til denne prisen.

– Bedre og mer effektivt

Fagopplæring og norskopplæring kombinert i bedrift tilbys mange steder i landet.

Vi har flere eksempler på gode lokale samarbeid mellom Nav og fylkeskommune eller kommune, sier Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

Hun sier at Norge trenger flere med fagbrev, og at det er helt supert at de som trenger norskopplæring for å få fagbrevet, får det.

Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i Nav, sier norskopplæring for å få fagbrev er et satsingsområde for Nav. Foto: Nav

– Dette er et satsingsområde for Nav, og måten de har løst det på i Bamble, er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres.

Skinnarland sier det er veldig bra for mange å få kombinert norskopplæring med fagopplæring. Ekstra gunstig er det når opplæringa skjer på arbeidsplassen.

– Vi vet at det både er bedre og mer effektivt.

Visste ikke om hun ville klare det

Før hun kom til Norge, hadde Ana erfaring med å jobbe med demente.

Hun tror at hun ville blitt helsefagarbeider til slutt. også uten denne spesielle språkopplæringa. Det ville vært vanskeligere – og tatt lengre tid.

– Språk er veldig viktig når en skal jobbe med eldre mennesker.

Ana Milena Quinones slår av en prat med beboer Henrik Moen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Underveis har løypemeldingene fra språklæreren, hjelp fra Nav og oppfølging på stedene hun har hatt praksis, fått henne gjennom lange dager med utdanning og jobb.

– Det var også mørke dager da jeg ikke visste om jeg ville klare det. Da er det godt å ha noen som støtter og stoler på deg og sier dette går bra.