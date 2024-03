For Therese Tollefsen har det aldri vært noen tvil. Selv om mange hun gikk på skole med har valgt noe annet.

– Jeg har funnet ut at det er helsefagarbeider jeg vil være. Jeg har ikke like mye ansvar som en sykepleier, men jeg får gjort veldig mye. Og så har jeg tid til å snakke med pasientene.

I dag har hun fast jobb i Helse Stavanger sin avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, et knapt år etter at hun var ferdig med læretiden på Stavanger universitetssjukehus.

– Jeg er en av få på mitt kull som i dag jobber som helsefagsarbeidere.

– Jeg har alltid likt å jobbe, og blir jeg tilbudt en ekstravakt, så sier jeg ja, sier Therese Tollefsen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Noen har allerede tatt grep for å høyne statusen til helsefagarbeidere og gi dem mer ansvar og arbeidsoppgaver.

Nedgang i hele landet

Fortsatt er det mange som søker på helsearbeiderfaget på VG2. Men ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fra 2022 til 2024 har det vært en nedgang i søkere på 11 prosent.

– I tillegg til nedgangen i søkertallene ser vi at stadig flere elever på helse- og oppvekstfag tar påbygging til generell studiekompetanse i VG3 i stedet for å gå ut i lære, sier avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet Irene Hillersen.

Det viser igjen på søkere til læreplass som helsefagarbeider. Nedgangen er på 17 prosent fra 2022 til 2024.

– Dette er en trend det er viktig å følge med på, for vi vet det er et økende behov for helsefagarbeidere i årene som kommer.

Bekymret i Stavanger

Da søknadsfristen for direkte søknad til læreplass på Stavanger universitetssjukehus gikk ut 7. februar, så de at en tredel av søkere var forsvunnet på to år.

Utdanningssjef på Stavanger universitetssjukehus, Anne Marie Joa. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg er bekymret, for helsefagarbeidere er viktige i sykehus og i kommunehelsetjenesten, sier utdanningssjef på Stavanger universitetssjukehus, Anne Marie Joa.

– Men det er jo fortsatt langt flere søkere enn det er plasser til. Hvorfor er dere likevel bekymret?

– Fordi når du er 17 år og søker læreplass, vet du ikke alltid hva du vil, og du søker gjerne mange steder. Så søkermassen er aldeles ikke større enn den må være.

Dette gjør en helsefagarbeider Ekspander/minimer faktaboks Planlegger og gjennomfører grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov

Setter i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde

Bruker elektronisk pasientjournal og dokumentere forhold om pasienten og hva slags helsehjelp som gis hvorfor

Assisterer med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå

Bruker tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), elektroniske medisindispensere

Tilbereder måltider og kartlegge ernæringssituasjon

Miljørettede tiltak og aktiviteter

Utfører førstehjelp ved behov Kilde: Utdanning.no

Det viser seg også at det er få av lærlingene som søker jobb på sykehuset etter læretiden. I begynnelsen av april skal det være et møte med lærlingene for å finne ut hvorfor så få søker jobb der etter endt læretid.

Mangler 24.000 i 2040

I Helse Fonna har de økende søkertall til Haugesund sjukehus, mens interessen for å søke læreplass på sykehusene på Stord og Odda er omtrent null.

– Vi vet ikke hvorfor det blir flere søkere til Haugesund, og svært lite på de to andre sykehusene.

– Det kan ha noe med hvilken yrkesutdanning som er mest populær på de stedene, og maritim næring står sterkt, sier Susanne Lund, lærlingkoordinator for helsefagarbeidere i Helse Fonna, hvor Haugesund sjukehus er et av sykehusene.

Ved Oslo universitetssjukehus tok de inn 20 lærlinger for første gang i fjor. I år har de bare fire læreplasser å tilby. Til det fikk de 22 søkere.

I Helse Bergen har de hatt en klar oppgang i søkere til de 15 læreplassene som helsefagarbeidere de to siste årene.

På Stavanger universitetssjukehus er opptil 17 prosent av ansatte på avdelinger helsefagarbeidere. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Men selv om det blir flere søkere til læreplasser på noen sykehus, viser en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at det i verste fall vil mangle 24.000 helsefagarbeidere i Norge i 2040.

Mer lønn og bedre info

På Stavanger universitetssjukehus tror Joa at pandemien var starten på nedgangen i søkere til læreplassene i helsefag.

– Den tærte hardt på sykehusene og helsetjenesten. Det har vært mye negativ omtale av sykehusdriften, som har blitt mer og mer krevende.

Stavanger universitetssjukehus er et av sykehusene som tar inn flest lærlinger i Norge. Foto: Odin Omland / NRK

– Jeg tror vi trenger å snakke opp yrket og å jobbe i helsevesenet. Stavanger universitetssjukehus er en fantastisk god arbeidsplass med et sterkt fellesskap.

For Therese Tollefsen var det mormoren som avgjorde yrkesvalget for henne. Hun likte som liten å hjelpe mormoren som var mye syk.

– Jeg bestemte meg da for at jeg som voksen ville hjelpe folk som trengte hjelp. Det er en stor jobb å være helsefagarbeider. Jeg trives så godt i yrket mitt.

– Hvorfor tror du søkertallene går ned?

– Jeg vet ikke helt, men jeg tror det er for lite informasjon om hva helsefagarbeider er. Det husker jeg fra da jeg gikk på videregående skole. Og så burde nok lønnen vært bedre.