Strammer inn for å redde Oslofjorden

Vannet skal bli renere. Livet under havet mer levende. Strender og svaberg mer tilgjengelig for oss alle. Fisken skal bli spiselig og plasten skal bort.

Det er kort oppsummert Handlingsplanen for Oslofjorden.

Det er mye å ta tak i. 63 tiltak og 19 læringspunkter er det som ble lagt fram i dag.

Tilgjengelig

TRANGT: En liten gangvei er alt som er igjen av tilgang til sjøen for Tulle Kamfjord. Foto: NRK / John-André Samuelsen

Det er egentlig forbudt å bygge i strandsonen. Likevel skjer det hele tiden. Gjerder settes opp og rives ned. Slik har det vært i årtier. Nå er det slutt, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han vil at kommunene skal bli bedre på å si nei til bygging. Det skal de lære av hverandre.

Et råd skal overvåke at reglene blir fulgt og at prosjektene gjennomføres.

Det kan bli aktuelt å kjøpe opp eiendommer langs Oslofjorden og åpne for folk flest.

Mer fisk og hummer

EN TORSK: Det er blitt et sjelden syn i Oslofjorden. Foto: Havforskningsinstituttet

Det er historisk lite torsk i Oslofjorden. Ærfugl og tareskog dør. Rensing av kloakk, mindre avrenning fra jordbruket og mindre tråling skal hjelpe, tror Rotevatn.

Handlingsplanen legger også opp til at alle kommuner langs Oslofjorden må opprette soner der hummeren er fredet. Yrkesfiskere mener at så mye som 70 til 80 prosent av hummeren tas av fritidsfiskere.

Gamle synder skal renses opp i. Å slippe kloakken fra fritidsbåter rett ut i sjøen bør bli forbudt fra 2022, håper Rotevatn.

Kunnskapssenter

VERDENS ENDE: Et kunnskapssenter om Oslofjorden kan komme på Verdens Ende eller i Asker. Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kunnskapen om Oslofjorden skal styrkes. Derfor vil ministeren for klima og miljø ha et kunnskapssenter. Det kan havne på Verdens Ende på Tjøme. Eller i Asker.

Hit skal barn og unge komme for å lære mer om havet og kysten.

Dette kommer det penger til, lover ministeren.

Ellers var det ikke mye konkret om penger i planen. Det vil komme i de vanlige budsjettene, lovet ministeren. Han inviterer alle inn i et samarbeid.

Og håper at vi en dag skal kunne si:

«Vi klarte å redde Oslofjorden».

– En heroisk kamp

ARNE NÆVRA: Han tror det må bli slutt på tråling etter reker i Oslofjorden. Foto: Per Jarle Heggedalsvik

Naturfotograf og Sv-politiker Arne Nævra er positiv til mye av det som står i planen. Han savner at det blir enda mer konkret.

Vurdere er et ord som er brukt utallige ganger, sier Nævra. Han frykter at Rotevatn står i en ensom og heroisk kamp i Regjeringen.

– Det er jo denne Regjeringa som har ønsket færre innsigelser og mer liberal bygging langs kysten, er hans poeng.