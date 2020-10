Barn bør ikke bo på et alders- eller sykehjem. Ved utformingen av et tjenestetilbud må kommunen så langt det er mulig ivareta barnets og familiens ønsker og behov. Samtidig har kommunen et ansvar for at tjenestene som ytes er forsvarlige.



Barns rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester forutsetter en individuell vurdering av den enkeltes behov. For barn med stort behov for tjenester, vil retten til å medvirke - og de faglige og etiske normene i forsvarlighetskravet - være sentrale når kommunene skal sørge for et tilfredsstillende botilbud.



I 2018 ble praksisen med barn som bosettes på sykehjem mot familiens ønske og barnets beste klargjort gjennom brev til landets fylkesmenn og landets kommuner. Det presiseres her at praksisen er i strid med Stortingets ønske og skal opphøre. Det vises for øvrig til at staten gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester har lagt til rette for økonomisk bistand til kommunene der et særlig ressurskrevende tjenestetilbud er nødvendig.



Helsedirektoratet har i flere år fått i oppdrag å sørge for at fylkesmennene har oversikt over, og følger opp, kommuner som har unge med nedsatt funksjonsevne bosatt i alders- eller sykehjem. Fylkesmannen undersøker blant annet om vedkommende ønsker utflytting og om kommunen har en plan for utflytting. Fylkesmennene skal på bakgrunn av innmelding fra kommunene og etter behov, veilede kommunene for å finne en tilfredsstillende løsning. For 2020 har Helsedirektoratet gitt fylkesmennene et tilleggsoppdrag med å rapportere antall barn under 18 år med langtidsopphold i institusjon som alders- eller sykehjem. Helsedirektoratet rapporterer at det per 31.12.2019 er 9 barn under 18 år som har permanent opphold i et alders- eller sykehjem. Av disse hadde 3 et flytteønske. Helsedirektoratet opplyser at alle de 3 har en konkret flytteplan.



En kontaktgruppe med representanter fra Norges handikapforbund (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), KS, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet følger utviklingen på området. Det vil bli avholdt et nytt møte i kontaktgruppen denne høsten.