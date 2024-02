Stavern-mysteriet: Politiet etterlyser jakke

– Vi ser denne jakken i sammenheng med forsvinningssaken i Stavern i januar, bekrefter operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Sør-Øst politidistrikt.

Det var ved 11.15-tiden lørdag at politiet ble kontaktet om funn av en jakke på Cortinstranda i Stavern.

– Melder fortalte at jakken lå på stranda. Da vår patrulje kom til stedet, var jakken imidlertid ikke å finne, sier Groth.

Politiet ber nå folk som kan ha sett og eventuelt også ha flyttet på jakken, om å ta kontakt.

Til NRK bekrefter operasjonslederen at saken det vises til er kvinnen i 40-årene som ble meldt savnet i Stavern i begynnelsen av januar i år.

– Skal passe hennes størrelse

Politiadvokat Ole Jacob Garder ved Sør-Øst politidistrikt leder etterforskningen. Han er for tiden i utlandet, men bekrefter overfor NRK at han er kjent med jakke-funnet.

Politiadvokat Ole-Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Jeg har ikke førstehåndskjennskap til dette funnet, men det skal dreie seg om en jakke som passer kvinnens størrelse. Vi har imidlertid ingen holdepunkter for at den tilhører henne, sier Garder.

– Hvorfor er jakken interessant?

– I den posisjonen vi er nå, er slike funn naturligvis av interesse, sier politiadvokaten.

Til VG sier operasjonsleder Groth at jakken er interessant ettersom den kan ha kommet inn med sjøen.

Fikk flere tips

Ved 16.45-tiden opplyser Groth til NRK at politiet har mottatt noen tips på telefon i forbindelse med jakke-funnet.

– Jeg kan ikke si hva vi har fått opplyst, men det har kommet noen telefoner til oss etter at vi gikk ut med informasjon om at det var funnet en jakke.

– Har dere fortsatt mannskaper ute for å lete etter jakken?

– Nei, etter at vi rykket ut til stranda og kunne konstatere at jakken ikke lenger var der melder hadde fortalt, har vi ikke rent fysisk vært ute og letet, sier operasjonslederen.

Fortsatt siktet for drap på samboeren

2. januar ble hennes samboer funnet død i parets felles bolig i Stavern. Kvinnen, som er ansatt som lærer ved en barneskole i Porsgrunn, ble kort tid senere siktet for drap.

Til tross for at kvinnen ennå ikke er funnet, og at familiens bistandsadvokat har uttrykt sterk misnøye med at hun fortsatt er siktet, har politiet valgt å opprettholde drapssiktelsen.