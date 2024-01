Drap i Stavern: Ingen vitneavhør av naboer har gitt resultater

En mann i 50-årene ble funnet død 2. januar i boligen han deler med en kvinne i 40-årene.

Basert på hvordan det så ut på åstedet konkluderte politiet raskt at det var skjellig grunn til mistanke om at det hadde blitt utført et drap, sa politiadvokat Ole Jacob Garder den kvelden.

Kvinnen som er siktet er enda ikke funnet.

Politiet har ingen holdepunkter i saken per nå for at det er andre personer involvert.

Avhørt naboer

En nabo NRK har snakket med, forteller at han hørte en rar lyd natt til første nyttårsdag. Han beskriver det som at noen dro et rør etter seg.

Det har blitt foretatt flere vitneavhør av folk som bor i nærområdet. Garder forteller til NRK torsdag kveld at forklaringer fra naboer ikke har gitt noe konkret hjelp til etterforskningen.

De siste dagene har politiet søkt med hund og droner i nærområdet.

Torsdag morgen ble det søkt med politihelikopter, samt at det ble gravd i snøhauger rundt i nabolaget. Den jobben ble gjenopptatt torsdag kveld.

– Ingen funn i kveld, opplyser innsatsleder Thorleif Rustad.

De avslutter søkene i 20-tiden torsdag kveld.

Politiet har søkt rundt boligen i hele dag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Nye opplysninger

Ifølge Dagbladet hadde familien kontakt med den avdøde 1. januar.

Garder ønsker ikke å kommentere når samboerparet ga siste livstegn.

– Vi begynner å nærme oss å få noe avklaring på det, men er ikke helt inne på det enda.

Politiet har mottatt obduksjonsrapporten av den avdøde. Men politiadvokaten ønsker ikke å kommentere den før fredag.

Torsdag kom det nye opplysninger i saken. Politiet holder nå mulighetene åpne for at det kan ha vært et annet hendelsesforløp enn det de hittil har jobbet ut ifra.

I tillegg til teorien om drap, undersøker politiet om at det kan dreie seg om drap og selvdrap. De undersøker også om kvinnen kan ha blitt drept først.

Jobber som lærer

Den savnede og siktede kvinnen jobber som lærer på Heistad barneskole i Porsgrunn.

I dag gikk kommunalsjef Tollef Stensrud og rektor Betina Valland Roaas ut med informasjonen til foresatte ved skolen. Det skriver Porsgrunns Dagblad.

Han forteller til avisa at de har brukt tiden så langt til å sikre at kollegaene og de ansatte har fått den informasjonen de trenger.

– Førsteprioriteten vår har vært å ivareta kollegaene og skolens ansatte på best mulig måte i en så tragisk sak.

Stensrud har tidligere sagt til NRK at kvinnen er en høyt respektert kollega, og at beskjeden ble mottatt med sjokk og vantro blant kvinnens kollegaer.