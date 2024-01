I to separate møter tirsdag fikk familiene til den savnede kvinnen og den avdøde mannen ny informasjon fra politiet.

– De pårørende fikk en orientering om situasjonen. Det dreide seg i all hovedsak om søket etter kvinnen.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for familien til den savnede kvinnen. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

Det sier advokat Ellen Holager Andenæs som er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til den savnede kvinnen i slutten av 40-årene.

Klausulerte dokumenter

Da NRK snakket med henne på vei til politihuset i Larvik tirsdag formiddag, hadde bistandsadvokaten liten tro på at politiet ville komme med de helt store nyhetene i møtet.

– Møtet ble vel egentlig som forventet. Ettersom dokumentene i denne saken fortsatt er klausulert, er det svært lite politiet kan gi av informasjon til mine klienter, sier Holager Andenæs etter møtet.

Hun bekrefter at politiet ikke gikk inn på selve etterforskningen, ei heller kommenterte eventuelle funn.

– Det er slik det må være når det kun er politiet og bistandsadvokatene som har tilgang til sakens dokumenter, sier Holager Andenæs.

Frustrerte og kritiske

Bistandsadvokaten sier at familien til den savnede kvinnen er frustrert og kritiske til politiets arbeid.

– De pårørende mener søket burde startet langt tidligere. I møtet gjorde politiet det også klart at søket nå trappes ned.

– Hva konkret mener de med det?

– At det ikke lenger skal søkes like bredt og i like stort omfang, slik jeg oppfattet det, sier bistandsadvokaten.

Familien setter imidlertid stor pris på at mange frivillige har engasjert seg og deltatt i søket etter kvinnen.

– Etter det jeg har fått vite var drøyt 40 personer i sving sist lørdag og rundt 20 personer søkte på søndagen. Det er de pårørende takknemlige for.

– Tror ikke politiet vet så mye

På spørsmål om hun tror politiet har en klar formening om hva som skal ha skjedd med den savnede kvinnen, er den erfarne advokaten tydelig:

– Jeg tror ikke politiet vet så mye, sier Holager Andenæs.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra politiadvokat Ole Jacob Garder, men han har svart på SMS at han ikke er tilgjengelig før tirsdag ettermiddag.

Politiet har overfor NRK bekreftet at det vil bli sendt ut en pressemelding tirsdag ettermiddag, hvor nedtrapping av søket er tema.