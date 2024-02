Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Kvinnens familie har mistet håpet om å finne henne i live, men ønsker svar på hva som har skjedd.

Politiet har gjenopptatt søket etter kvinnen, med bruk av politihunder, droner og helikoptre.

Tidligere leder av Kripos' åstedsgruppe, Per Angel, sier det er gode muligheter for at familien kan få svar på hva som har skjedd, dersom hun blir funnet.

Politiet leter etter en antatt død person og er interessert i tips fra personer som kan sitte på informasjon.

Én måned har gått siden politiet fant en død mann i Stavern og meldte samboeren hans savnet. Kvinnens familie tror ikke hun er i live, men håper på svar.

– De ønsker veldig sterkt å finne henne, sier Ellen Holager Andenæs til NRK.

Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for kvinnens pårørende.

Fortsatt venter kollegaer, venner og ikke minst kvinnens nærmeste familie på svar på hva som kan ha skjedd med henne.

– Det er en stor tilleggsbelastning for de pårørende at hun fortsatt er siktet for drap. De tror ikke lenger hun er i live, men har ikke gitt opp håpet om at de får svar på hva som har skjedd.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for familien. Hun mener kvinnen skulle vært meldt savnet, ikke siktet. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Dette har skjedd: Starter drapsetterforskning I en pressemelding opplyser politiet at dødsfallet etterforskes som et drap. En kvinne med relasjon til mannen er siktet, men politiet har ikke kontroll på denne kvinnen, heter det i meldingen. Politiet sier det er funn på åstedet som gjør at de har startet drapsetterforskning. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Etterlyser kvinnen I en oppdatering om etterforskningen skriver politiet at det er mannens samboer som er siktet for drapet. Politiet har ikke fått kontakt med den siktede, som også er etterlyst internasjonalt.

Søk i Stavern Politiet gjør søk med både droner og hunder i Stavern. Søppeldunker blir tatt med fra samboerparets bolig. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Helikoptersøk Et politihelikopter settes inn i letingen etter kvinnen. Politistasjonssjef Tor Eriksen sier at det også søkes på bakken. Foto: Lorentz Berg / NRK

Åpner for andre hendelsesforløp Funn på åstedet styrker nye teorier om hva som har skjedd, opplyser politiet. I tillegg til teorien om drap, etterforsker politiet om det kan dreie seg om drap og selvdrap. De undersøker også om kvinnen kan ha blitt drept først. Det gjøres nye undersøkelser i området rundt samboerparets bolig. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Svekket mistanke Mistanken mot den drapssiktede kvinnen er svekket, opplyser politiet. Kvinnen er fortsatt siktet, men politiet mener det ikke lenger er mest sannsynlig at hun har drept mannen. Bakgrunnen er blant annet den foreløpige obduksjonsrapporten, sier politiadvokat Ole Jacob Garder. Kvinnen er fortsatt ikke funnet, og etterforskningen har så langt ikke gitt svar på hva som har skjedd med henne, opplyser politiet. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Kritiserer politiet Bistandsadvokat Sol Elden sier den avdøde mannens etterlatte synes det er vanskelig at politiet fortløpende uttaler seg om sine hypoteser og teorier. Bistandsadvokaten sier at selv om mistankegrunnlaget mot kvinnen er svekket, er det foreløpig ikke noe som har gitt politiet grunnlag for å sikte avdøde mannen for noen straffbar handling.

Søket intensiveres 21 personer fra Røde Kors og politiet søker etter den etterlyste og drapssikta kvinnen. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Funn av gjenstand I forbindelse med søket blir det funnet en gjenstand som kan være relevant for saken. Området avsperres med sperrebånd, all graving blir satt på pause og kriminalteknikere undersøker. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Familien har mistet tålmodigheten Familien har mistet tålmodigheten med politiet og har begynt å lete etter den savnede kvinnen selv.

Søket fortsetter Politi og frivillige starter opp søket igjen. Hovedfokuset er fortsatt området rundt boligen. Foto: Håkon Lie / NRK

Politiet beklager Familien til den savnede kvinnen mottar en beklagelse fra politiet over håndteringen av saken.

Søker på Signalen Mannskaper begynner å søke på Signalen i Stavern. Folk oppfordres også til å delta i søket. Foto: Håkon Lie / NRK

Politiets redningsgruppe Politiets redningsgruppe blir satt inn i søket etter kvinnen. De søkte med klatrere på utsiktspunktet Signalen. De har kompetanse til å søke i bratt lende med egen sikring.

Politihelikopter over sjøen Politihelikopter søker over strandsonen i Stavern.

Beslagla søppelkasser på en adresse Politiet beslagla to store avfallsbeholdere fra en adresse noen hundre meter fra der samboerparet bodde i Stavern. Innsatsleder Marius Dale bekrefter at de har tatt med beholderne for å undersøke dem. Men sier at de ikke kommenterer enkeltfunn, men søker etter gjenstander som kan være av interesse i saken. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Dykkere søker i sjøen Dykkere fra Larvik brann- og redning søker etter den savnede kvinnen i sjøen ved Dampskipsbrygga i Stavern og lenger nordover. I tillegg går det et hundesøk langs land. Politiet fortsetter også med hundesøk på en av toppene nord for boligen. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Avdøde frigitt av politiet Politiet bekrefter at de er ferdige med undersøkelsene av avdøde.

Trapper ned søket Politiet trapper ned søket de neste dagene på grunn av mye nedbør. Søket etter kvinnen har vært svært utfordrende på grunn av store snømengder.

Hundrevis av timer med overvåkningsvideoer En gruppe i politiet gransker overvåkningsvideoer i forbindelse med den savnede kvinnen i Stavern. Politiadvokat Ole Jacob Garder bekrefter at det snakk om mange timer med film, og at gjennomgangen er svært tidkrevende.

Politiet endrer internasjonal etterlysning Politiadvokat Ole Jacob Garder sier til Dagbladet at politiet har trukket tilbake den internasjonale etterlysningen som siktet. Kvinnen er nå i stedet internasjonalt etterlyst som savnet.

Søker etter kvinnen i Vannbassenget Brannvesenet har laget et hull i isen i Vannbassenget i Stavern for å kunne søke under vann. Vannbassenget ligger rundt 200 meter unna parets bolig. Foto: Håkon Lie / NRK Vis mer

Har gjenopptatt søket

Politiet opptok søket etter kvinnen i slutten av forrige uke.

Mye snø, kulde, vind og regn i januar gjorde søket vanskelig for politi og frivillige.

Politihunder, droner og helikoptre er med i søket. Politiet undersøker hovedsakelig områder det tidligere har vært søkt i. Nylig ble det gjort helt nye søk i vannbassenget i Stavern. Håkon Lie

Grunnen til at de nå leter på de samme stedene om igjen, er fordi søkeforholdene har endret seg.

Det vises på bilder tatt fra Signaltoppen i Stavern, som har vært et sentralt sted i leteaksjonen.

Kroppen kan gi svar

Tidligere leder av Kripos' åstedsgruppe, Per Angel, sier det er gode muligheter for at familien kan få svar på hva som har skjedd, dersom hun blir funnet.

Per Angel er tidligere leder av Kripos' ID-gruppe. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Tid er ikke gunstig, men en kropp som har ligget ute i dette været vil være i god stand. Det kan fortsatt bli tatt prøver, og det kan være synlige spor som kan si noe om dødsårsak.

Angel forklarer at det er vesentlig å finne kvinnen for å sette sammen en hypotese om hva som har skjedd.

– Om kvinnen blir funnet, må sporene på åstedet, mannen, elektroniske spor, kjøretøy, vitneavhør med videre tolkes opp mot forskjellige hypoteser, sier han.

– Usannsynlig at hun holder seg skjult

Bistandsadvokaten sier at de pårørende anser det som helt usannsynlig at kvinnen frivillig har holdt seg skjult siden hun ble meldt savnet for en drøy måned siden.

– Det er helt utenkelig, ut fra slik de kjenner henne, sier Holager Andenæs.

Politiadvokat Ole Jacob Garder leder etterforskningen som har pågått for fullt siden 2. januar. Han sier at politiet leter etter en antatt død person.

Politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det er lite sannsynlig at vi finner kvinnen i live, men vi håper i det lengste å finne henne. Det vil være et viktig bidrag i etterforskningen som fortsatt pågår for fullt.

Garder sier at politiet fortsatt har tro på at de kan finne kvinnen, og at det kan gi viktige svar på hva som har skjedd.

– Vi er fortsatt interessert i tips fra personer som kan sitte på informasjon om de to involverte. Det er i første rekke observasjoner i tidsrommet 30. desember til 2. januar som er av interesse for politiet, sier han.