Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Skien fengsel ble omgjort til et rent kvinnefengsel i juni 2023 etter kritiske funn ved Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu.

En ny HMS-rapport viser at fengselet har store utfordringer, med en kraftig økning i HMS-relaterte hendelser, inkludert vold mot ansatte og selvskading blant innsatte.

Sykefraværet økte fra ni til 18 prosent på avdelingen i Skien fra juni til oktober 2023.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist mener at kvinnelige innsatte utagerer på en annen måte enn menn, og at det er nødvendig med flere ansatte, mer veiledning og kompetanse i å håndtere denne typen innsatte.

Innsatte rapporterer om flere alvorlige hendelser, inkludert selvskading og drapstrusler.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har forståelse for at dette er krevende for de ansatte, spesielt i en overgangsperiode. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Den 5. juni 2023 ble kriminalomsorgens avdeling i Skien omgjort til et rent kvinnefengsel.

Bakgrunnen for strakstiltaket var resultatet av et tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu. Sivilombudsmannen mente funnene var kritiske og livstruende.

Mange mente fengselet ville være bedre egnet, men en ny rapport viser at avdelingen har fått store utfordringer.

Rene kvinnefengsel i Norge Ekspander/minimer faktaboks Høyt sikkerhetsnivå: Bredtveit (stengt) og Telemark fengsel avdeling Skien.

Lavt sikkerhetsnivå: Ravneberget og Agder fengsel avdeling Evje. Fengsler med høyt sikkerhetsnivå med særskilt tilrettelagt avdeling for kvinner: Trondheim og Kongsvinger (sistnevnte er midlertidig omgjort til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå for menn)

Fengsler med lavere sikkerhetsnivå og tilrettelagte boenheter for kvinner: Bergen fengsel avdeling D Både Ungdomsenhet øst (avdeling under Ullersmo fengsel) og Ungdomsenhet vest (avdeling under Bjørgvin fengsel) mottar også kvinnelige mindreårige innsatte. I tilegg finnes det overgangsboliger med innatte av begge kjønn. Kilde: Kriminalomsorgen

Slag og spark

Siden den gang har antallet avvik nemlig eksplodert.

Mange av de innsatte strever med store psykiske utfordringer, som gjør soningshverdagen svært vanskelig.

Både for dem selv og menneskene rundt dem. Ikke minst de ansatte.

Nå kreves det handling. Raskt.

En rapport skrevet av Svein Erik Skjei, hovedverneombud ved Telemark fengsel i Skien, er tydelig.

Svein Erik Skjei, hovedverneombud i Skien fengsel. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Avviksrapporteringen viser en voldsom økning i HMS-relaterte hendelser for 2023.

– Det har vært en veldig utfordrende situasjon. Vi visste jo om dette i form av rapportene fra Bredtveit, og at det kunne bli tøft. Vi advarte mot å forhaste seg, sier han til NRK.

Det er spesielt innmeldte avvik i kategorien «opplevd arbeidsbelastning» som bekymrer.

I 2022 ble det til sammen meldt 82 HMS-avvik.

I fjor var tallet 379, hvorav 303 meldes på opplevd arbeidsbelastning.

Institusjonen ble ikke et rent kvinnefengsel før halvveis inn i fjoråret, men de ansatte forteller om en stor endring i arbeidshverdagen etter dette.

Skien fengsel. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Eksempler på hendelsene som meldes inn er spark, lugging, slag og kloring mot ansatte.

Innsatte som skader seg selv med kniv.

Svelging av tannbørste-biter og lysbryter-deksel. Avføring og blod på celler. Drapstrusler.

Hendelsene sliter på de ansatte.

Fra 5. juni og frem til oktober i fjor, økte sykefraværet fra ni til 18 prosent på avdelingen i Skien.

– Det er en voldsom økning av situasjoner og hendelser vi opplever som belastende, sier Skjei.

Veronica Staulen soner en dom for drapsforsøk i Skien fengsel. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Alvorlige hendelser

Veronica Staulen er en av rundt førti innsatte i kvinnefengselet i Skien. Hun er siktet for medvirkning til drap, og venter nå på rettssak. Hun sier det har vært flere alvorlige hendelser.

– Det har skjedd flere svært alvorlig hendelser, både i luftegården og inne. Vi er på forskjellige enheter, men vi får med oss alle ting som skjer.

Hun mener årsaken til hendelsene kan være hvordan kvinnene bor.

– Jeg opplever at slike små enheter ikke er det beste for kvinner. Her inne blir det veldig tett. Kanskje kvinnene har litt mer behov for miljøforandring, sier hun.

Advarte mot å forhaste seg

Ingeborg Kivle er regionstillitsvalgt i Fengsels og friomsorgsforbundet.

Hun kjenner fengselet i Skien og kvinneproblematikken fra Bredtveit godt fra før.

– Jeg visste jo at tallene kom til å bli større enn tidligere, da de hadde mannlige innsatte.

Ingeborg Kivle, regionstillitsvalgt i Fengsels og friomsorgsforbundet. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Hun mener også at overgangen gikk altfor raskt.

– De fikk ikke tid til å forberede seg ordentlig på det.

Hun understreker at de ansatte gjør det de kan.

– De som jobber her i Skien er utrolig endringsvillige, men tallene viser jo at noe burde vært gjort annerledes.

– Forståelse for at det er krevende

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sier regjeringen tar situasjonen i fengselet på alvor.

–Skien fengsel er omgjort til kvinnefengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner generelt. Kvinner er en krevende gruppe innsatte fordi de har en høyere forekomst av psykiske lidelser, oftere historikk med rus, og mange bærer også med seg traumer.

Mehl sier hun har forståelse for at det er krevende.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Hanna Johre / NRK

– Jeg har forståelse for at dette er krevende for de ansatte i Skien, og spesielt i en overgangsperiode. Samtidig var det helt nødvendig å etablere et eget kvinnefengsel hvor vi kan jobbe med et bedre soningstilbud på lang sikt, fordi forholdene har vært for dårlige i mange år.

Hun sier videre at hun ønsker at norske fengsler skal være et sted der de som trenger hjelp skal få det.

– Etableringen av en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner er et viktig skritt på veien. Og Sp- og Ap-regjeringen vil fortsette jobben med å sikre best mulig arbeidsforhold for de ansatte og gode soningsforhold for de innsatte, sier Mehl.

– Svært utfordrende gruppe

Randi Rosenqvist er rettspsykiater, og har lang erfaring fra kriminalomsorgen.

Hun er ikke overrasket over at fengselet i Skien strever med store utfordringer, og opplever at kvinnelige innsatte utagerer på en annen måte enn menn bak murene.

Randi Rosenqvist har lang erfaring fra kriminalomsorgen. Foto: Martin Torstveit / NRK

– I min 45 år lange psykiatriske historie har det alltid vært vanskeligere å ta hånd om kvinner enn menn i denne kategorien, sier hun.

Psykiateren understreker at dette selvsagt ikke gjelder kvinner generelt.

– I den lille kategorien som havner i fengsel eller psykiatrien, der vil det være en gruppe kvinner som er ekstremt vanskelige å håndtere, sier hun til NRK.

Hennes klare oppfordring er å øke bemanningen i et kvinnefengsel.

– Man må bruke flere ansatte i forhold til kvinnelige ansatte enn man gjør i forhold til menn. De trenger også mer veiledning og kompetanse i å håndtere denne typen innsatte, mener Rosenquist.