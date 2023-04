Kvinnelige fanger fra hele landet flyttes til Skien: – Som å bli dømt på nytt

– Det er som å bli dømt på nytt. Jeg er skikkelig redd, sier innsatte Mona.

For en drøy uke siden ble det bestemt at kvinneavdelingen hun soner i, skal avvikles.

Mona som soner en ti år lang dom i Bergen, vil bli flyttet til Skien der mannsfengselet skal omgjøres til et større kvinnefengsel. Når hun må reise, aner hun ikke.

Nå frykter Mona og de andre kvinnene i Bergen å miste tilbud det har tatt år å bygge opp. De frykter også hvem de vil møte bak murene i Skien.

Bekymringene deles av innsatte kvinner landet rundt, forteller Petrine Iversen.

Hun leder Juridisk rådgiving for kvinner (Jurk), som har jobbet med rettshjelp til kvinnelige innsatte i over 40 år.

TRIVSEL: Innsatte Mona i Bergen fengsel sier hun har det bra innenfor murene. Mye av grunnen til det er tilbud og privilegier kvinnene nyter godt av, som svømming, riding eller håndarbeid. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Strakstiltak etter årevis med kritikk

Soningsforholdene for de få kvinnene som soner på høysikkerhet i Norge, har blitt kritisert i en årrekke (se faktaboks).

I 2022 registrerte kriminalomsorgen en voldsom økning av selvskading blant kvinnelige innsatte. Det var én av grunnene til at det ble satt ned en arbeidsgruppe som skulle komme med mulige endringsforslag.

Kvinner i norske fengsler Ekspandér faktaboks Kun fem til seks prosent av innsatte i norske fengsler er kvinner.

Likevel er de overrepresentert på statistikken over selvskading. Tall fra kriminalomsorgen viser at i 212 av 265 registrerte tilfeller i 2022, var det kvinner som utførte selvskadingen.

Det er også nesten utelukkende kvinner som blir lagt i belter, viser tall fra kriminalomsorgen: 42 av 43 ganger.

Flere rapporter fra blant annet Sivilombudsmannen, diskriminerings- og likestillingsombudet har kartlagt utdaterte fengselsbygg, isolasjon og psykisk syke innsatte. i 2021 kom den første rapporten som så spesifikt på innsatte kvinners psykiske helse. Der ble det blant annet ble pekt på at kvinner oppfattes som sykere enn menn og de blir isolert og/eller blir kasteballer mellom psykiatri og fengsel.

Kvinner skal så langt det er mulig gjennomføre fengselsopphold i egne fengsler eller i fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner adskilt fra menn.

Fire av ti straffedømte kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, og seks av ti innsatte kvinner oppgir at de har vært utsatt for voldtekt som voksen.

Europakommisjonen fastslår at særlige innsatser rettet mot å beskytte kvinners rettigheter ikke utgjør diskriminering av menn.

FNs konvensjon om kvinners rettigheter fastslår at det er statens ansvar å eliminere diskriminering av kvinner på helseområdet. Kilde: Kriminalomsorgen, FN, Europakommisjonen

Så kom det en ny nedslående rapport fra Sivilombudet der forholdene ved Bredtveit kvinnefengsel omtales som «kritiske» og «livstruende».

Det skjer etter innsatte og ansatte ble vitne til at en kvinne tok livet sitt bak murene.

Samlet mente kriminalomsorgen situasjonen for kvinnelige innsatte på høysikkerhet var akutt og regjeringen vedtok flere strakstiltak.

Ett av dem var å flytte kvinner som soner på høysikkerhet over hele landet til Skien.

– Vi mener det er nødvendig å flytte kvinnene for å sikre bedre soningsforhold. Både for å sikre likeverdig straffegjennomføring og for å fjerne dem fra menn. I tillegg har Skien fengsel mindre boenheter som er bedre for sårbare kvinner, sier avdelingsdirektør Heidi Bottolfs i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Akkurat når kvinnenes flyttes er usikkert. Først må det finnes nye plasser til de mannlige fangene som sitter i Skien.

På lengre sikt ønsker KDI å se på ulike soningsmuligheter, deriblant et eget kvinnefengsel på Vestlandet.

Disse innsatte flyttes til Skien Ekspandér faktaboks Når Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel, skal de ta imot innsatte fra fem andre fengsler. Bredtveit : 10 kvinner flyttes til Skien.

: 10 kvinner flyttes til Skien. Bergen : 12 kvinner fra høysikkerhetsavdelingen flyttes til Skien. Høysikkerhetsavdelingen avvikles, bortsett fra fire plasser til varetekt.

: 12 kvinner fra høysikkerhetsavdelingen flyttes til Skien. Høysikkerhetsavdelingen avvikles, bortsett fra fire plasser til varetekt. Evje: De 10 kvinnene på høysikkerhetsavdelingen flyttes til Skien

De 10 kvinnene på høysikkerhetsavdelingen flyttes til Skien Kragerø: Kvinnesoningen blir avviklet. Skien erstatter de 18 høysikkerhetsplassene der.

Kvinnesoningen blir avviklet. Skien erstatter de 18 høysikkerhetsplassene der. Stavanger : 13 kvinner flyttes til Skien, og kvinnesoningen avvikles.

: 13 kvinner flyttes til Skien, og kvinnesoningen avvikles. Trondheim: 11 plasser på høysikkerhet bevares på grunn av egnede forhold, ifølge KDI. Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Flyttes fordi de soner med menn

Kvinnelige innsatte skal egentlig ikke sone sammen med menn, men det gjør 23 kvinner i Bergen og Stavanger.

Det utfordrer sikkerheten til kvinner og er i strid med prinsippene i norsk kriminalomsorg. Dette vektlegger også regjeringen i sin beslutning for å flytte kvinnene ved andre fengsler enn Bredtveit.

Men flyttingen strider mot et annet viktig prinsipp i norsk kriminalomsorg: Innsatte skal, så langt det er mulig, sone i nærheten av bosted og familie utenfor murene.

STRIKKER PÅ CELLEN: «Amalie» sier tiden i varetekt blir lettere når hun kan holde på med håndarbeid. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Nå forteller kvinner om en redsel for å miste viktig kontakt med sine kjære mens de soner.

– Jeg tenker masse på muligheten for å få besøk og å kunne besøke familie. Det har noe med min progresjon å gjøre også, at man har kontakt med familie gjennom denne tida. I varetekt, når man ikke har den muligheten, er det derfor ekstra hardt.

Det sier trebarnsmor «Amalie» som sitter i varetekt i Bergen. Hun ønsker å være anonym av hensyn til familien.

– Det vi frykter når innsatte må sone langt unna familie og venner er at rehabiliteringen deres blir dårligere, sier Iversen i Jurk.

Bottolfs i KDI sier at bruddet på nærhetsprinsippet er utfordrende, men for å best sikre kvinnenes ulike behov, må de fjernes fra mannsfengsel. KDI ser nå på kompenserende tiltak som besøkshjem og økt ringe- og videotid.

LANGT BORTE: «Amalie» som er fra Møre og Romsdal, frykter enda lenger reisevei for de som vil komme på besøk. Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Frykter et tøffere fengselsmiljø

Mona i Bergen håper Skien kan bli et godt kvinnefengsel og at damene på Bredtveit får det bedre. Men selv føler hun seg trygg i Bergen og vil ikke flytte.

Hun og «Amalie» frykter å bli flyttet inn i et hardere fengselsmiljø med flere psykisk syke kvinner.

– Jeg frykter damene herfra kommer til å trekke seg mer tilbake i frykt for egen sikkerhet og på grunn av savnet etter de nærmeste, sier Mona.

– Jeg kjente på den frykten med det samme. Vi hører jo rykter om hvordan ting er Bredtveit. Jeg håper de tenker på hvem de skal sette sammen i avdeling, sier

«Amalie».

Iversen i Jurk mener det er hold i bekymringene og frykter problemer knyttet til alvorlige psykisk syke innsatte bare blir flyttet til et nytt fengsel.

Bottolfs i KDI hevder derimot at det ikke vil bli et tøffere miljø i Skien. Hun begrunner det med at Skien har små avdelinger som vil sikre god oversikt og tett kontakt mellom innsatte og ansatte. Hun tror også at psykisk syke vil få det bedre der:

– Vi har mange kvinner som har en utfordrende situasjon med psykiske lidelser i fengslene. Ved å etablere Skien fengsel i tillegg til Bredtveit, så vil vi ha flere og bedre tilbud til denne målgruppen.

– FORSTÅR BEKYMRINGEN: Avdelingsdirektør i KDI, Heidi Bottolfs, sier hun forstår at kvinnene er bekymret for å flytte lenger unna familie og venner. KDI ser nå på flere kompenserende tiltak, forteller hun. Foto: Martin Leigland / NRK

Ukjent fremtid

Mona og «Amalie» i Bergen fengsel sier de er fulle av spørsmål. Usikkerheten i å ikke vite flyttedato eller nye forhold er belastende, sier de.

– Jeg opplever at tryggheten min blir borte, sier Mona.