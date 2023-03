Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel

Regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) Sør, Ingeborg Kivle Foto: Anne Lognvik / NRK

Bakgrunnen er resultatet av et planlagt og uvarslet tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu. Sivilombudsmannen mente funnene var kritiske og livstruende.

Skien best egnet

– Jeg tenker at av de alternativene vi har i Kriminalomsorgen i dag, så er Skien det fengselet som er best skikket til å ta imot en krevende oppgave.

Det sier Synne Engh Hellesvik, direktør region sør i Kriminalomsorgen

– De har både lang erfaring med krevende innsatte, de har tidligere erfaring med kvinner og de har hatt store og krevende oppgaver tidligere.

Hellesvik sier at de på regionalt nivå er opptatt av at vi får til en kompetanseheving knyttet til dette med kvinnesoning for vi iverksetter kvinnesoning i Skien, men vi jobber for å kunne få det til så raskt som mulig fordi situasjonen for kvinner er kritisk i dag.

Regiontillitsvalgt i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) i

Sør, Ingeborg Kivle er ikke overrasket over nyheten:

– En annen måte å jobbe på

– Vi forstår veldig godt at kvinner må ha et fengsel som Skien fengsel. Jeg er glad for at kvinner skal få bedre soningsforhold. Men jeg er bekymret for Kragerø fengsel. Hva skal skje der?

Nå må de ansatte jobbe på en annerledes måte:

De ansatte i Skien må jobbe på en helt annen måte. Det må inn annet utstyr. Kvinner har andre behov, så konsekvensene er at det blir en annen måte å jobbe på, sier Kivle

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok, og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.