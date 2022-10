Sier nei til å utvide Norges eneste anlegg for farlig avfall

CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

– Jeg beklager det utfallet dette fikk. Jeg mener at vi har forpliktelser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Per Harald Agerup (Sp).

Leder for hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø i Holmestrand, Per Harald Agerup. Foto: Guro Hatlo / NRK

Agerup er leder av hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø i Holmestrand.

– Dette burde videreføres, slik forutsetningen har vært fra statlig hold, sier han.

Les også: Norge kan stå uten mottak for farlig avfall fra 2024

Dette sier de nei til

NOAH har søkt om tillatelse til et avvanningsanlegg med filterpresse. Selskapet ønsker også å bygge en ny kai på øya til elferger.

I august satte hovedutvalget en stopper for dette da de vedtok et midlertidig bygge- og deleforbud på Langøya.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ba politikerne behandle saken på nytt. Det har begrunnet med nasjonale hensyn til behandling av farlig avfall.

Onsdag kveld tok politikerne i Holmestrand omkampen og står på sitt. Et flertall opprettholder altså vedtaket om forbud mot nye utvidelser på Langøya.

– Dette er bare et midlertidig nei, sier Julie Guttormsen (MDG), som var en av dem som sa nei til videre lagring av farlig avfall.

Julie Guttormsen, lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Holmestrand og medlem av hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø. Foto: Guro Hatlo / NRK

Når kommunen har fastsatt nye reguleringsbestemmelser for Langøya, som sier at det ikke skal være industri etter 2030, kan NOAH få tillatelse til avvanningsanlegg igjen, sier hun.

– I mellomtiden må regjeringen jobbe for å finne midlertidige løsninger for å lagre dette farlige avfallet.

I dag er det ikke noe annet sted å lagre farlig avfall i Norge.

– Kommer dere til å bli overkjørt av regjeringa?

– Vi tror at det finnes muligheter som myndighetene ennå ikke har sett på.

– Ingen kan ta over

NOAH har tidligere forklart at et slikt vedtak betyr at mottakskapasiteten på Langøya vil ta slutt om to år.

Det er bestemt at deponivirksomheten på Langøya skal opphøre i 2030, men det er ikke funnet et alternativ til Langøya etter at Brevik sa nei til deponi for farlig avfall.

– Det er ingen som er i stand til å ta over for oss i 2024, men vi kunne holdt på til 2030 dersom vi fikk utvidet anlegget vårt, sa konsernsjef i NOAH, Anders Lægreid etter Holmestrand-politikernes første vedtak.

Nå havner saken på kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sitt bord for en avgjørelse.