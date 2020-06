– Dette kan ikke misforstås, sier fabrikksjef ved Norcem, Per Ole Morken.

Han mener myndighetene må innse at planene om et deponi i Brevik må skrotes en gang for alle.

I en ny rapport, bestilt av Norcem, kommer det fram at drift av gruver og avfallsdeponi er uforsvarlig, umulig og farlig.

Det er Stein Erik Hansen og Arne Myrvang som har utarbeidet rapporten. Ifølge Norcem er de to av landets fremste eksperter i bergmiljøet.

Fabrikksjef ved Norcem, Per Ole Morken, håper myndighetene ser bort fra Brevik. Foto: Norcem

– Livsfarlig

Saken dreier seg om hvordan Norge skal håndtere farlig avfall.

I over åtte år har avfallsselskapet NOAH jobbet for å utvikle et nytt deponi i gruvene i Brevik. Årsaken er at avfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand nærmer seg fullt.

Fra 2022 trenger de et nytt sted for det farlige avfallet.

Norcem driver i dag gruvene i Brevik. Det ønsker de å fortsette med fram til 2048.

Derfor er det foreslått samtidig drift av gruver og deponi i Brevik.

Men nå advarer ekspertene. I rapporten kommer det fram at de er bekymret for lekkasjer og mener eksplosjonsfaren er for stor. I tillegg vil gruvens sikkerhet og stabilitet bli svekket med nye transportveier.

Fabrikksjef Per Ole Morken sammenligner de mulige konsekvensene med Kings bay-ulykken. 21 personer mistet livet i ulykken på Svalbard i 1962.

– Hvis ansamlinga av hydrogen blir stor nok og dette antennes, vil det skje en stor eksplosjon. Det vil være fatalt i et gruverom. Det er det man frykter.

– Det hadde satt arbeidernes liv og helse i fare, sier han. Nå anbefaler han myndighetene å se på reelle alternativer.

Sementprodusenten Norcem i Brevik har drevet gruvene siden 1960. Foto: Heiko Junge / NTB scanpi

Lover byfest om det blir nei

Mange av dem som bor i Brevik begynner å bli lei hele saken. De vil ikke ha det farlige avfallet i sitt nærmiljø.

En av dem er Amalie Ree. Hun synes det er uforståelig at ikke planene er stoppet for lenge siden, etter som kommunen og innbyggerne har sagt nei.

– Det er jo ikke logisk å putte giftig avfall i gruver som lekker. Den dagen de sier at deponiet i Brevik ikke blir noe av, blir det byfest.

Nå håper hun myndighetene tar ansvar og sier nei en gang for alle.

Amalie har bodd i Brevik i fem år. Hun er lei saken, og håper den nye rapporten fører til et endelig nei. Foto: Richard Aune / NRK

NOAH: – Trygt

NOAH, som står bak planene, ønsker ikke å stille til intervju. Selskapet skriver i en e-post at de står fast på sitt løfte om at en løsning skal være helt trygg for mennesker og miljø i all fremtid.

Ifølge NOAH finnes det også andre fagrapporter som sier at samdrift er trygt.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier spørsmålet om samdrift i Brevik er vanskelig, men viktig.

– Miljødirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning har vurdert det. De har også lest den aktuelle rapporten fra Norcem. Deres vurderinger er at det trengs ytterligere utredninger. Det er selvsagt et viktig signal om at dette er krevende.

Rotevatn vil ikke si når beslutningen kommer.