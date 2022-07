Så mye koster det å kjøle ned huset med varmepumpa

Mange bruker varmepumpa som luftkjøler.

En av dem er Kjersti Kværne. Hun har et mørkt hus som ligger på fjellgrunn og kjøpte egentlig varmepumpe for å få aircondition.

– Jeg bruker den når det blir for varmt.

– Tenker du noe på strømprisen?

– Nei, jeg gjør ikke det.

Kjersti Kværne kjøpte varmepumpe for å kjøle ned temperaturen i huset på varme dager. Foto: Martin Tostveit / NRK

De som selger varmepumper mener strømforbruket heller ikke er noe å tenke på.

– Ingen grunn til å la være

Når man først har kjøpt en varmepumpe bør man også bruke den, mener Øivind Tønnesen i Re varmeteknikk AS i Tønsberg.

Komfort er viktig når man skal avgjøre hvordan man skal bruke varmepumpa, mener Øivind Tønnesen i Re varmeteknikk AS. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Det er ingen grunn til ikke å bruke varmepumpa til kjøling, sier han.

Tønnesen forteller at moderne varmepumper bruker mellom en halv og en kilowatt per time når den kjøler ned et rom.

Har du pumpa på i ti timer i løpet av en dag bruker du mellom 5 og 10 kilowattimer.

Med den rekorddyre strømmen denne uka lander man da på mellom 20 og 40 kroner per dag i Sør-Norge. Med strømstøtte vil det koste mellom 7 og 14 kroner hver dag.

Tønnesen sier samtidig at prisen vil variere veldig.

Varmepumpas kapasitet og alder, husets isolering og vinduer vil sammen med prisen på strømmen gjøre at det er vanskelig å si noe nøyaktig.

Tåler mer andre steder

Dersom man bruker varmepumpa mye om sommeren blir det likevel en del penger av det.

Sett aldri varmepumpa på «auto» råder professor Trygve M. Eikevik ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Foto: NTNU

Professor ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trygve M. Eikevik, har sett litt på bruk av varmepumper.

Han sier at i andre deler av verden brukes først luftkjølingen når gradestokken bikker 27–28 grader.

Eikevik råder folk til å ha et bevisst forhold til det.

– Folk bør kanskje heller lufte litt mer når det er varmt, sier han.

Samtidig understreker han at man aldri må bruke varmepumpa med vinduet åpent.

Bruk aldri auto

Verst av alt er å ha varmepumpa på auto. Da kunne man nesten like gjerne fyrt med en panelovn, mener professoren.

Varmepumpa vil virke fint om vinteren, helt til man fyrer i peisen. Da vi den begynne å kjøle ned huset. Vår, sommer og høst har man dager der sola gjør jobben.

Hvis varmepumpa får gå automatisk hele året tror jeg du bruker opp igjen det du har spart på oppvarming med varmepumpa, sier han.

Eikeviks råd er derfor å følge med.

– Vær bevisst på bruken. Sett den på «Heat» når du trenger oppvarming, og på «Cool» når du trenger kjøling, og aldri på «Auto».