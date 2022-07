Restene av hetebølgen i Europa sneier nå innom det sørlige og vestlige Norge.

Aller varmest skal det bli i Rogaland.

– Vi tror ikke at det blir fullt så varmt at det blir ny rekord i Rogaland. Juli-rekorden er 34,6 grader fra Sauda i 2019, sier statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.

– Det skal en del til for at den blir slått. Men det blir fort temperaturer over 30 grader.

Her blir det varmest

Store deler av Sør-Norge vil oppleve varmen. Flere steder skal det bli enda varmere på onsdag.

– De varmeste luftmassene ligger sør i Rogaland og langs kysten. Men på kysten vil man få avkjøling fra havet, så varmest vil det nok bli i Ryfylke, Sauda og Etne, sier Vågane.

I Møllebukta i Stavanger er det 27 grader tirsdag ettermiddag.

Olav (5), Kasper (snart 6) og Marielle (5) har søkt tilflukt fra sol og måker under et teppe.

Olav Tjørhom Aunan (5), Kasper Bruaset Aunan (snart 6 år) og Marielle Tjørhom (5 år) tar seg en pause i skyggen i Møllebukta i Stavanger. Foto: Julie Ravnås / NRK

– Endelig sommer

I Haugesund nyter Maren Hatlestad finværet sammen med sønnen Pierre (3) og kompisen hans Noa (3).

– Dette er nydelig. Endelig er det sommer i Haugesund, sier Hatlestad.

Hun og familien hadde ikke trodd at det skulle bli ordentlig sommervær i år, så i dag reiser de på ferie til Tyrkia.

– Vi har venta på været, så det er jo litt trist.

Pierre Hatlestad (3) leker i finværet i Haugesund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Et lite blaff av sommer

Varmen vil imidlertid ikke vare.

– Det er et lite blaff av sommer som kommer sørfra, som varer tirsdag og onsdag. Etter det blir det av og på med nedbør igjen og temperaturene vil gå ned en god del.

Dermed er oppfordringen fra meteorologen klar:

– Gå ut og nyt sommeren mens vi har den, sier hun.