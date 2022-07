Slik påverkar hetebølga den mentale helsa vår

Ei hetebølge har råka store deler av Europa, med temperaturar på godt over 40 grader fleire stader. No er restar av hetebølga på veg mot Sør-Noreg.

Hetebølga som no herjar ute i Europa, vil ikkje treffe Noreg like kraftig. Men det kan vere lurt å førebu seg på ekstremvarme dersom ein skal på ferietur.

Hetebølger fører som regel med seg fare for dehydrering, dårleg nattesøvn og redusert allmenntilstand.

Ifølge World Economic Forum har hetebølger ein enorm innverknad på vår mentale helse.

LES OGSÅ: Europa blir svidd under hetebølge: – Er på veg mot Noreg

Forsterkar angst og depresjon

Høge temperaturar over lang tid kan gjere symptoma verre for menneske med psykiske lidingar.

– Dei som er utsette frå før, blir meir utsette. Hetebølgene forsterkar angst og depresjon, seier Ågot Aakra, områdedirektør for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Ho har leia ei satsing på klimaendringar og helse ved FHI.

Det er også registrert fleire sjølvmord og sjølvmordsforsøk under hetebølgene, ifølge ein rapport frå 2021.

Dårlegare luftkvalitet påverkar oss

Hetebølger kan også påverke den mentale helsa, og evna til å tenke og resonnere, til menneske utan psykiske lidingar.

Forsking viser at område i hjernen som er ansvarlege for å løyse komplekse kognitive oppgåver, blir svekka av stress relatert til varmen.

Høg temperatur over tid kan vere ei belastning. Det er mange som opplever å få heteslag i ekstremvarmen.

– Ein må ha tilstrekkeleg med vatn. Det er heilt avgjerande, seier Aakra.

Slik unngår du heteslag Ekspandér faktaboks Unngå heteslag Drikk rikeleg med vatn

Bruk lette, luftige og lyse klede

Dusj eller bad i kjølig vatn, eventuelt legg våte handklede på huda

Opphald deg i kjølige rom

Reduser fysisk aktivitet Teikn på heteslag Slappheit

Fall og auka tendens til å falle

At du et og drikk minimalt

Akutt forvirring

Mørk urin Dette er teikn på faresignal som kan kreve kontakt med lege eller sjukehusinnlegging. Oppdagar du nokon som har desse teikna, kan ein ringe 113, legevakt eller anna kommunal omsorgsteneste. Kjelde: Folkehelseinstituttet

– Under ei hetebølge får ein dårlegare luftkvalitet. Det er også med på å påverke den mentale helsa vår. Det kan påverke dei kognitive funksjonane våre, så det har ein ganske stor effekt, legg ho til.

Verdas meteorologiorganisasjon (WMO) er bekymra for at den pågåande hetebølga i Europa vil føre til ei rask auke av forureining i atmosfæren, særleg i urbane strøk.

Når folk ikkje tenker klart på grunn av varmen, er det meir sannsynleg at dei blir frustrerte, og dette kan føre til aggresjon, står det i ein publikasjon frå 2019 om global oppvarming.

– Folk som jobbar ute er ekstremt utsette

Legar kvir seg vanlegvis til hetebølgene, sidan pasientromma blir fylte opp med dehydrerte menneske, der mange av dei besvimer, skriv World Economic Forum.

– Varmen slår oss ut. Folk blir dehydrerte, og klarer ikkje å oppretthalde god væskebalanse. I dei verste tilfella er det folk som døyr av dette, seier klimaforskar Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Han presiserer at det ikkje er registrert noko auke i dødsfall i Noreg knytt til hetebølger.

Ågot Aakra i Folkehelseinstituttet (FHI) seier at hetebølgene svekker våre kognitive funksjonar. Foto: Folkehelseinstituttet

– Arbeidsfolk som jobbar ute er ekstremt utsette. Farane for dei er enorme når hetebølgene slår inn, seier Aakra i FHI.

Ho presiserer at i Noreg vil effektane vere mindre, men at vi kan frykte at det kjem hit også.

Og det stemmer, skal vi tru klimaforskarane.

Hetebølger vil råke oss meir

Det er forventa at risikoen for langvarige hetebølger i Noreg kan auke, som følge av klimaendringane.

For det er ikkje berre sør i Europa det no er ekstremvarme.

I Storbritannia, som ikkje er spesielt kjent for høge temperaturar, kan gradestokken bikke 40 grader for første gong i historia denne veka.

Styresmaktene er så nervøse at dei har erklært nasjonal krisetilstand på grunn av hetebølga.

Spania er inne i den lengste hetebølga sidan 1975, ifølge NTB. Nesten heile landet er råka av den ekstreme varmen.

Det er rapportert om 1000 dødsfall som er kopla til hetebølga i Portugal og Spania, ifølge Reuters.

– Hetebølga kan gje oss relativt varmt vêr i Noreg, men ikkje i nærleiken av dei hetetilstandane som det er i Storbritannia og Spania, seier Hygen.

«Norsk hetebølge» Ekspandér faktaboks Frå 1. juni i år innførte Meteorologisk institutt ein ny definisjon av hetebølger i Noreg. Den nye definisjonen skil seg frå den gamle ved å ta utgangspunkt i ein femdagarsperiode, i staden for ein tredagarsperiode. For å kunne kalle noko ei hetebølge, trengs det ein gjennomsnittleg temperatur på 28 grader eller meir – i ein periode på over fem dagar. I den same perioden må minimumstemperaturen om natta ligge på minst 16 grader. Fenomenet blir frå no av kalla ei «norsk hetebølge», og skil seg frå hetebølgene vi har sett blant anna i Spania og California. Foreløpig inngår dette i et prøveprosjekt frå Meteorologisk institutt (MET). Både namnet og definisjonen kan bli endra seinare. Kjelde: Meteorologisk institutt

Talet på hetebølger har auka dei siste åra. Toppen kom i Oslo i 2018 med heile 19 hetebølger.

– Vi ser at både førekomsten av hetebølger aukar, ekstremiteten blir kraftigare og arealet som blir råka blir utvida. Hetebølger er noko som vil råke oss meir og meir, seier Hygen.