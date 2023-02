For andre gang i løpet av årets sesong var «Lagånd» temaet.

Sist ble den tidligere fotballspilleren Frode Johnsen temavinner, men denne gangen gikk det helt annerledes.

– Aldri redd for å gjøre det dårlig

Det var likevel ingen saftige gloser man fikk fra en utkonkurrert Johnsen.

– Møter du en som er bedre enn deg, så må du tape med godt humør.

Dette mottoet har fulgt ham gjennom hele livet. Han kaller det sin største styrke.

Det var akkurat det samme da han spilte fotball, forklarer han.

– Jeg var aldri redd for å gjøre det dårlig, for jeg visste at jeg kunne gjøre det mye bedre i neste kamp.

FORNØYD: Det var ikke alt som gikk i Johnsens favør i program nummer 6. Men han er likevel fornøyd med egen innsats. Her med lagkamerat Helene Spilling. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Men han innrømmer at det var litt kjipt at det ikke gikk bedre for ham og lagkameraten Helene Spilling i øvelsen «Klotet».

Det ble for mange brå bevegelser mellom Johnsen og sportsdanseren. De mistet kula flere ganger og fikk sisteplass.

SLET MED KULA: Øvelsen med å holde ballen i ro gikk ikke som planlagt for den tidligere fotballspilleren og sportsdanseren. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Melkesyrefest i «90-graderen»

Beina til Johnsen har lagt bak seg 132 mål i den norske eliteserien. Nå skulle de til pers igjen i den fryktede «90-graderen».

Her steg melkesyra raskt, og Johnsen var først nede. Han klarte nesten fire minutter inntil veggen.

– Jeg hadde ikke sjans mer, beina rista så. Jeg er ikke noe bedre enn det jeg er. Så det er ikke noe å være misfornøyd med egentlig, sier den tidligere landslagsspilleren i ettertid.

Dagens verste øvelse ble likevel den siste. Den har Johnsen fortsatt vondt av den dag i dag.

Ble skadet etter øvelse

En hurtig 5000-meter tok nemlig knekken på hamstringen hans.

– Jeg har jo egentlig vært god til å løpe, men jeg tok meg helt ut. Jeg var sikkert skada i et halvt år etterpå, eller ennå kjenner jeg det. Sånn er det når du er dårlig trent!

Johnsen gav alt, men lagkameraten Olaf Tufte var ikke rask nok.

Med tårer i øynene sendte han Johnsen ut i nattest.

KOMPISER: Olaf Tufte og Frode Johnsen fant tonen og ble raskt gode venner under innspillingen. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

– Han er tøffere på TV-en enn i virkeligheten. Han er en ordentlig bamse som er glad i kjærlighet. Vi ble gode venner, forteller Johnsen om sin nye kompis Tufte.

Selv om de ikke har tid til å møtes så ofte, har de kontakt med hverandre etter innspillingen.

Handler om flaks

Johnsen har fulgt Mesternes mester gjennom flere år.

– Jeg har vært fan av det programmet lenge. Det er veldig artig å høre historiene og se hva folk ha vært igjennom.

KAMPKLARE: De gjenværende deltakerne Kristin Holte, Andreas Lødrup, Ola Hattestad Vigen, Frode Johnsen, Olaf Tufte og Helene Spilling. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Særlig spennende er det med sporter som man ikke ser så ofte på TV, mener han. Men når det gjelder øvelsene og lagene, kaller han det «litt bingo».

– Som Stig-André som ryker ut med en gang, det er mer uflaks enn en dårlig prestasjon.

Johnsen legger til at det er det som er litt gøy med programmet.

– Ikke alt er satt på forhånd, og det gjør jo programmet veldig spennende.

