Formen hans kunne ha vært bedre før finalen satte i gang.

Men roeren og bonden fra Nykirke i Horten lot seg ikke stoppe av noen hostekuler.

Han gav alt og endte til slutt opp med den etterlengtede pokalen.

– Vi får sette den et sted høyt hvor den syns!

FEIRES: Etter finalen ventet en real champisdusj på Tufte og Holte. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

– Helt ubrukelig

Tufte beskriver finalen som gøy, men også veldig nervepirrende.

– Det var om å gjøre å holde nerver og fokus i sjakk.

– Du var litt frustrert på slutten?

– Kanonen var helt ubrukelig. Men jeg prøvde å skyte meg inn, selv om ingenting gikk likt. Det ble litt bingoskyting, men jeg traff til slutt.

FULGTE SPENT MED: De tidligere deltakerne var Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

En ydmyk Kristin Holte måtte nøye seg med andreplassen. Selv om det var nære på at hun slo Tufte.

Skal hjem og øve på blink

Crossfitutøveren fra Hokksund beskriver finalen som en hard siste kamp.

– Det føles egentlig veldig bra, det var en tøff kamp. Men til syvende og sist var Olaf overlegen, og da er det en vel fortjent seier til han.

– Hvordan føles kroppen nå?

– Kroppen føles veldig fin, jeg må bare hjem og øve litt på å treffe blink, ler hun.

Holte beskriver motstanderen Olaf Tufte som «helt rå», og en som aldri slutter å imponere.

– Store mannen er helt rå på balansehindre, under og over. Det er ingenting han ikke kan. Jeg må bare bøye meg i støvet og si at dette er vel fortjent!

«Megafornøyd» med tredjeplassen

Selve finalen var delt i to. Etter den første delen fikk kickbokser Andreas Lødrup tredjeplassen.

– Jeg er kjempestolt av å komme så langt, det var jo noe jeg drømte om!



Han legger til at han hadde et ekstra lite forventningspress på seg. Barna var nemlig litt redde for at pappa skulle ryke ut først.

HOLDT UT: Det var noen seige minutter her før finalistene kunne spurte over målstreken. Lødrup kom inn som nummer tre. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

– Så jeg er megafornøyd med å være med i alle episodene egentlig. Jeg har klort meg fast og hatt litt vekslende resultater gjennom programmet.

Lødrup rakk å delta i to nattester. Selv føler han at han både har over- og underprestert i enkelte øvelser.

– På godt var det «skranken» som jeg fikk rekord på. Og på vondt «sleden», hvor jeg fikk helt forferdelig smellen, hammeren i hodet og melkesyre og var helt tom, forteller Lødrup.

SMELLER: Her var det like før armene sviktet for Lødrup i konkurransen «Stor blå ballong». Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Han legger til at det tok nesten én time før han kunne se klart igjen etterpå.

Fordi han var så sliten. Og da kom balanseøvelsen.

– Jeg var som en 80 år gammel mann som var livredd for å falle, så da sneglet jeg meg gjennom. Det var litt flaut synes jeg, sier Lødrup.

– Kanskje jeg overlever

Vinneren Olaf Tufte er glad for å være ferdig med konkurransen.

– Veldig deilig og befriende å egentlig være ferdig, var hans første kommentar etter finalen.

På spørsmål om hvordan Tufte tror familien vil reagere når de får vite at far har vunnet, svarer han kontant:

– Kanskje glemmer de en hoderegnings-fadese som jeg hadde tidligere i programmet her. Så kanskje jeg overlever!