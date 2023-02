Kun én ny rekord var satt hittil i sesongen. I det niende og nest siste programmet skulle det bli mer fart på sakene.

I øvelsen «skranken» var programleder Aksel Lund Svindal regjerende mester med tiden 17:04:28.

Det var før denne maktdemonstrasjonen av kickbokser Andreas Lødrup.

Litt vondt

Lødrup holdt ut i imponerende 17 minutter og 19 sekunder. Dermed slo han Svindal, og ble ny rekordinnehaver.

– Å kunne bite tenna sammen og stå der, det var litt deilig, sier Lødrup i ettertid.

Han legger til at det var litt vondt også. Og at han først ble bekymret for jobben som håndkirurg, etter å ha kjent på smerten i hendene.

SMERTER: Det gjorde vondt i håndflatene lenge etter at Lødrup var ferdig med denne øvelsen. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

– Det tok omtrent fem måneder før lillefingeren fikk tilbake følelsen helt ut i tuppen, så den kosta litt, forteller Lødrup.

Han forklarer at nerven måtte «vokse seg ut igjen», men at den aldri skapte noe problem for han på jobb.

Nok en rekord

Kveldens andre rekord ble satt av crossfitutøver Kristin Holte i øvelsen «kronidioten».

Med blodsmak i munnen tok hun seg gjennom ett hinder mer enn Magnus Midtbø klarte i sesong 12.

GOD DRIV: Holte holdt god fart gjennom hele øvelsen og knuste både motstanderne og den gamle rekorden. Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

Etter øvelsene ble det klart hvilke tre deltakere som var finalister.

Langrennsløper Ola Vigen Hattestad gjorde det dårligst sammenlagt, og måtte pakke sakene.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle komme så langt. Jeg reiste vel inn med ganske lave ambisjoner i forhold til å gjøre det bra, sier Hattestad noen måneder senere. Les også: Verdensmester mot alle odds

Ute av Mesternes mester

Hattestad mener de andre deltakerne hadde langt mer krefter å gi, enn hva han selv hadde.

– Jeg innså vel det ganske fort at jeg har mista ganske mye «power», forteller han.

Etter karrieren har han stort sett prioritert løpeturer.

– Så jeg har vel holdt kondisjonen sånn tålig ved like, men har tapt veldig mye muskelmasse.

KASTET RINGER: Full konsentrasjon for Ola Vigen Hattestad i øvelsen «ringkast». Foto: Heidi Marie Gøperød / Nordisk Banijay/NRK

For tiden er Hattestad godt i gang med årets skisesong som landslagstrener i Slovenia. Fokuset nå er VM som arrangeres i slutten av februar.

Deltakelsen i Mesternes mester føles kanskje litt fjernt, selv om han stadig får noen påminnelser om at han er med.

– Mange sier at dem heier på meg og litt tilbakemeldinger er det, det er hyggelig.

