NRK har i flere saker den siste tiden satt søkelyset på Norges behandlings- og oppfølgingstilbud til kvinner og par som opplever spontanabort. Erfaringene til svært mange er at de ikke har fått noe tilbud i det hele tatt.

– Dette går ikke an. Det som har kommet fram i sakene som er laget om dette viser at vi ikke tar disse pasientene på alvor, sier Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet.

Hun vil nå ta opp saken med helseministeren.

– Må ta ansvar

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med flere saker om dette temaet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Høyre har da vist til de faglige retningslinjene som finnes når det gjelder svangerskap og spontanabort.

Disse retningslinjene sier blant annet dette om oppfølging etter tapt svangerskap:

«Disponerte pasienter med tidligere psykologisk morbiditet, tidligere aborter, manglende sosial støtte, bør følges opp i forhold til dette, gjerne hos fastlege».

Det finnes ikke et system som automatisk tilbyr pasienter oppfølging.

– Det finnes informasjon om spontanabort, årsaker og oppfølging på Helsenorge.no og på hjemmesiden til mange sykehus. Fasstlege, jordmor og helsesøster kan ha en sentral rolle i å gi kvinner som har opplevd spontanabort den informasjonen de trenger, sier Erlandsen.

På spørsmål om det kan være verdt å se på hva nabolandene våre gjør på dette feltet, svarer hun:

– Fagfolkene drøfter dette. Dette er ikke et politisk spørsmål.

Men Vågslid mener dette er en politisk sak.

– Det handler om innbyggerne våre og om pasientene. Derfor mener jeg at helseministeren bør utfordres på hva han vil gjøre med dette, sier hun.

– Dette kan ikke bare skyves over til sykehusene eller byråkratiet, legger hun til.

Blir møtt med at «det er vanlig»

NRK har fortalt om Janett og Mathias Rogn Falkevik som har vært gjennom 10 spontanaborter. De reagerer blant annet på hvordan de er blitt møtt når svangerskapene har gått galt.

– Hvis jeg har vært inne til sjekk i uke ti eller tolv og noe har vært galt, så har vi blitt møtt med «dere er jo ikke så langt på vei, det er ikke så farlig», «det er vanlig», «det er vanlig at det går galt», forteller Janett Rogn Falkevik.

Både Vågslid og Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet mener det er uhørt at en blir møtt på den måten.

– Det er mange sykdomstilstander som er «vanlige», men da får man hjelp. Det burde man også få i dette tilfellet, sier Sem-Jacobsen.

– Det som finnes av retningslinjer og tiltak på dette området er for svake, og det blir veldig tilfeldig hvem som er heldige og får oppfølging. Dette holder ikke, legger hun til.

Sem-Jacobsen sier hun blir både forbløffet og lei seg over at tilbudet er så mangelfullt.

– Dette er en vanskelig situasjon å være i, både fysisk og psykisk. Det vet jeg gjennom venner og bekjente, og jeg har også opplevd det selv, sier hun.

Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet sier tilfeldigheter avgjør hvem som får oppfølging. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– På høy tid å etterlyse mer oppfølging

Også leder for helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold fra KrF, reagerer på historiene han har lest og hørt.

– Jeg skjønner ikke at vi i Norge ikke har et system som gjør at de som opplever dette automatisk følges opp. Det er litt sjokkerende å høre om.

– Her er det på høy tid at det offentlige gjør mer, sier han.

I Sverige er det retningslinjer for dette, og Bekkevold mener det kan være nyttig å se dit.

– Jeg håper resultatet av sakene som nå har stått på trykk gjør at vi får et trykk på dette også politisk. Jeg vil ta dette opp med helseministeren så fort jeg får mulighet.