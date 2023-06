Mannen som inntil nylig var oppført som listekandidat til høstens kommunevalg, må senere denne måneden møte i retten.

Her må han svare for flere forhold knyttet til nedlasting og besittelse av overgrepsmateriale fra internett.

I tiltalen mot lokalpolitikeren står det at han i en periode på rundt fem år skal ha lastet ned over 6500 bilder og over 300 filmer. Alle inneholder grove overgrep mot barn.

Erkjenner ikke straffskyld

Filmene mannen skal ha lastet ned, har en varighet på nesten 75 timer.

Bildene og filmene som politiet har beslaglagt, viser blant annet barn som har seksuell omgang med hverandre, med voksne og med dyr.

Advokat Jonny Sveen skal forsvare lokalpolitikeren i den kommende rettssaken. Sveen sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

FORSVARER FOR MANNEN: Advokat Jonny Sveen skal forsvare lokalpolitikeren i den kommende rettssaken. Sveen sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Han har forklart seg for politiet, også om de beslagene som er gjort i saken, men jeg vil ikke gå inn på hva han har forklart, sier Jonny Sveen.

– Trakk seg frivillig

7. juni i år sto politikeren fortsatt oppført på valglisten for høstens kommunevalg på nettsidene til sitt lokallag.

På de oppdaterte valglistene som er publisert på nettsidene til kommunen hvor mannen har sitt politiske virke, er navnet imidlertid fjernet.

I en SMS til NRK skriver gruppelederen i lokallaget, hvor den tiltalte politikeren er hjemmehørende, at mannen har trukket seg.

– Han har trukket seg frivillig innen frist, og da må man ikke gi noen begrunnelse. Personlige forhold går jeg ikke inn på, skriver gruppelederen.

– Helsemessige årsaker

Den tiltalte politikeren sier til NRK at han ikke lenger figurerer på valglisten, grunnet sin egen helsesituasjon.

– Det er helsemessige årsaker til at jeg har trukket meg.

– Så det har ingen sammenheng med tiltalen?

– Nei, og det har ingen noe som helst med, sier lokalpolitikeren før han avslutter samtalen.