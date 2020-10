Nå kan du igjen levere – men ikke alt

Etter koronastengingen i mars, har Fretex-butikkene gradvis åpna igjen, men først nå i høst har alle åpna dørene.

Det har betydd hektiske dager blant annet ved mottaket i Skien.

– Vi er superhappy for å kunne åpne igjen, og vi har fått inn alt mellom himmel og jord fra klær til leker og pyntegjenstander, sier Marita Fredriksen, daglig leder Fretex i Skien.

Stengte grenser og butikker gjorde at lagrene til Fretex blei nesten fulle i vår, og folk blei bedt om å vente med å levere klær og interiør.

Men mange har benytta koronatida til å rydde, og folk har ringt Fretex for å høre når de kan kvitte seg med alle tingene.

Likevel kommer ikke alt inn i butikkene lenger. Klær og gjenstander skal helst være hele, pene og rene.

Vi er best på gjenbruk og ønsker derfor helst å motta ting som kan selges videre, sier Trine Gjermundbo i Fretex. Foto: Anne Marte Sørås

– Vi er takknemlige for gaver, men er man ikke sikker på om det kan brukes videre, er det ikke øverst på ønskelista, sier kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo i Fretex.

Gjermundbo mener ødelagte tekstiler er et samfunnsproblem, men at de nå ikke kan ønske seg mer tøy som er ødelagt.

Tidligere har utslitte klær fått et nytt liv som fyll i puter eller på annet vis. Men nå er kapasiteten sprengt.

– De som bruker det som råvarer, trenger ikke mer. Det er allerede altfor mye.

Vil at produsentene tar ansvar

Fretex er i dialog med kommuner og avfallsselskaper i alle fylker om hvordan problemet med ødelagte tekstiler skal håndteres, men de fleste avfallsselskaper ønsker ikke tekstiler i restavfallet.

Ifølge Avfall Norge, som er en bransjeorganisasjon innen avfall og gjenvinning, forblir bare 3 prosent av det som samles inn her i landet. Så lite som én prosent blir solgt i gjenbruksbutikker. Resten blir sendt ut av landet.

Sammen med 13 avfallsselskaper, kommuner og innsamlere har organisasjonen et eget tekstilprosjekt.

De jobber i forkant av nye EU-krav om innsamling av tekstiler fra husholdninger innen 2025, som også vil gjelde for Norge.

Jens Måge i Avfall Norge sier de ønsker et produsentansvar og reguleringer fra myndighetene. Foto: Avfall Norge

– Vi ønsker at dette skal bli et ansvar for produsentene. Det er i dag ingen overordna forpliktelse om å ha et innsamlingssystem som finansierer gjenbruk eller gjenvinning som for eksempel med elektrisk avfall eller panteordninger på flasker, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

Mange av de ødelagte tekstilene er også en blanding av forskjellige materialer som gjør dem vanskelig å gjenvinne. Derfor er det også behov for ny teknologi.

– Den gode nyheten er at vi ser mange muligheter til å forbedre systemet og få på plass løsningene som må til. Dette kan skape mange nye arbeidsplasser innen ombruk, redesign og resirkulering.