Fretex er eid av Frelsesarmeen. Forskjellen på Fretex og Frelsesarmeen sitt arbeid er ifølge Hareide dette:

– Fretex bidrar inn til frelsesarmeen for at de skal kunne gjøre det sosiale arbeidet de gjør. Gjennom oss er frelsesarmeen med på å bidra med at de som trenger det, får det de trenger, mens vi skal være en forlenget arm ved å være noe for flere.

Hareide forklarer at ti prosent av omsetningen fra bruktklær går til Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge. Dette tilsvarer rundt 30 millioner kroner i året.

Fretex har som mål at mennesker skal få og beholde arbeid.

Tall fra 2018 viser at Fretex hadde en omsetning på 584 millioner kroner.

Fretex har 50 butikker og 3000 innsamlingsbokser landet over.

Antall ansatte ligger på 636 ordinære ansatte, mens jobbsøkere som er formidlet til arbeid ligger på 1365 og 158 til utdanning.

Kilde: fretex.no