Advarer foreldre mot å gi kjæledyr i julegave

– Vi veterinærer ser en del triste skjebner. Det er mange som ikke har planlagt eller vurdert om de faktisk har muligheten til å ta seg av et dyr i mange år fremover, forteller president i foreningen, Torill Moseng, til NRK.

Hun forteller at det kan være alt fra burdyr som blir overlatt til barnerommet. Kanskje får de ikke vann eller mat. I verste fall sulter eller tørster de i hjel. Veterinærene ser dyr som har fått store sår fordi sagflisen inne i buret ikke har blitt skiftet på. I tillegg kommer det inn mange hunder og katter som ikke blir godt nok ivaretatt, fordi det anskaffelsen ikke var gjennomtenkt på forhånd.

– Det er trist å se, for det er ikke godt for verken dyreeier eller dyr, sier Moseng.

– Gir opplæring

ANSVAR: Ole Paus sier de som kjøper dyr må være bevisst på at det er en langvarig investering. Foto: NRK

HAMSTERDILLA: Mia Salus Rønholt er glad i dyr, men mamma mener hun har nok med de seks hun har. Foto: NRK

Daglig leder i dyrebutikken Buddy på CC Vest i Oslo Ole Paus sier de fleste som kjøper dyr til jul later til å ha tenkt gjennom kjøpet.

– De som kjøper har ofte vært innom tidligere og undersøkt. De holder gjerne av dyret så det kan hentes på julaften, sier Paus til NRK.

– Dette skal ikke være en julevare, men en familiesak som både voksne og barn kan kose med.

Paus selger mye kaniner til barnefamilier. Kaniner blir fort tamme og er kjent for et godt lynne.

– Alle som kjøper levende dyr, kjøper på kontrakt. De får veiledning i butikken og med seg hjem. Man må tenke at man skal ha dyret i en stund framover, sier Paus.

I butikken står åtte år gamle Mia Salus Rønholt og stirrer forventningsfullt inn i hamsterburet.

– Jeg har alltid ønsket meg en hamster. De er kosete og har et kult hjul. Jeg synes de er veldig fine kjæledyr, sier åtteåringen som allerede har seks dyr hjemme.

Mamma skyter inn at Mia senest i mars fikk en hund, og at en hamster kan hun kjøpe selv når hun blir 18.

– Barn innser ikke hvor mye ansvar som følger med det å ta seg av et dyr. Da er det bedre å gi dem en bamse å kose med,

– Økende trend

Torill Moseng i veterinærforeningen sier veterinærer ser svært mange triste dyreskjebner som kunne vært unngått dersom man hadde tenkt seg bedre om før man kjøpte et kjæledyr. Foto: Fotograf Klavestad as

Hun sier veterinærforeningen er klar over hvor mye dyr betyr for oss mennesker, og at det ofte er press på foreldre om å kjøpe et slik dyr i julegave.

– Det er ingen tvil om at vi ser at det er en økende trend at veldig mange gir bort dyr i julegave. Vi vil advare foreldre om at de må tenke gjennom det de skal gjøre når de tar på seg et slikt ansvar, sier hun.

Ifølge Moseng er det at omplasseringssentre er stappfulle en viktig pekepinn på at mange dyr kjøpes før man har tenkt seg nøye om. Både for hunder og katter.

– Vi vet at det er mange dyr som av en eller annen grunn er på et senter fordi de ikke har en eier, sier hun.

– Vi er helt klare på at dersom man tenker seg nøye om før man anskaffer seg et dyr, så er muligheten i alle fall mindre for at disse dyrene ikke har en eier om noen år.

Finn ut dyrets behov

Har man egentlig økonomi til å ta seg av dyret i det daglige? Har man råd til riktig fôr, til stell og rengjøring, til utstyr som kreves for å gi dyret stimulans? Klarer man å sørge for undersøkelser, medisiner og behandling dersom dyret blir sykt eller skadet? Har man egentlig tid til å ta oss av dyrets behov?

Dette er noen spørsmål som man bør stille seg før man kjøper et dyr i julegave.

– Det ikke er noe i veien for å gi bort et kjæledyr på julaften, men da skal det være vurdert grundig på forhånd, sier Moseng.

Hun sier det viktigste er å skaffe seg kunnskap om den arten man kjøper, slik at man vet hva man får hvis man for eksempel kjøper en kanin.

– Kan den kaninen bli en julegave og sitte i et bur hele tiden eller har den andre behov som er viktig å ta vare på? Det er viktig å ta med barna på den diskusjonen før man skal anskaffe seg et dyr, sier Moseng.