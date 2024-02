Misbrukte identiteten til kjendiser for å finansiere spillavhengighet

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 35 år gammel asylsøker er tiltalt for å ha brukt identitetene til kjendiser som Jon Almaas og Fredrik Solvang.

Mannen har det meste av det han er tiltalt for.

Motivet for svindelen var å skaffe penger til gambling.

Påtalemyndigheten ber om en straff på to år og tre måneders fengsel.

Under den to dager lange rettssaken i Vestfold tingrett forklarte den 35 år gamle asylsøkeren at han utførte bedrageriene for å skaffe penger til gambling.

– Jeg har prøvd å slutte flere ganger. Jeg løy for både venner og familie for å skaffe penger. Jeg hater meg selv, sa 35-åringen i retten.

Kan ikke sendes til hjemlandet

Han kom til Norge i 2005, men ble varig utvist i 2012 og fraktet til Afghanistan etter at han ble domfelt første gang.

Likevel har han kommet tilbake og begått ny kriminalitet flere ganger.

Da han slapp ut fra soning av den siste dommen i april 2023, kunne han ikke lenger utvises til Afghanistan fordi Taliban har tatt over makta i landet.

Han fikk derfor beskjed om å dra på et asylmottak i Nord-Norge.

Fikk pengehjelp på bingo'n

I stedet dro han til et bingolokale i Oslo der han møtte en mann som kunne hjelpe han med penger.

35-åringen hevder at denne mannen har gitt han falske identifikasjonspapirer. Disse er brukt for å få ut kostbare mobiltelefoner fra en rekke elektronikkbutikker på Østlandet.

Han sier at mannen ventet utenfor butikkene og at han fikk tilbake de falske id-papirene sammen med de kostbare telefonene.

35-åringen sier han fikk 1.000 kroner for hver telefon han skaffet

– Jeg har dårlig samvittighet. Jeg tenker på spill hele tiden, sa mannen i retten.

Ukjente ofre

Tre av svindelofrene er Jon Almaas, Fredrik Solvang og Galvan Mehidi. 35-åringen sa i retten at han ikke visste hvem ofrene hans var.

Han innrømmet imidlertid at han legitimerte seg som alle tre.

Da han ble pågrepet i Tønsberg i fjor, hadde han blant annet flere tyske tippekvitteringer på seg. De viste at han hadde vunnet til sammen 2.250 euro.

I tillegg hadde han flere tusen norske kroner i kontanter og flere id-kort.

35-åringen har innrømmet det meste av det han er tiltalt for, men nekter å ha lurt til seg andre folks VISA-kort, som senere er belastet med et sekssifret beløp.

Kriminelt miljø

Asylsøkerens forsvarer, advokat Arild Humlen, mener politiet har gjort for lite for å finne ut hvem 35-åringens samarbeidspartnere er.

– Det er helt åpenbart at det er et kriminelt miljø som står i bakgrunnen her. Det er relativt ressurskrevende og kompliserte forfalskninger her, sier Humlen til NRK.

Advokaten mener at politiet burde ha identifisert mannen som ga 35-åringen falsk legitimasjon og tok imot telefonene.

Politiet mener det ikke finnes noen bakmann og at 35-åringen har operert på egen hånd.

– Påtalemyndigheten kan ikke utelukke at han har fått hjelp til forfalskning, men vi har ikke funnet bevis for andre involverte parter, sier politifullmektig Josefine Thoreid.

«Gjengangertillegg»

Hun har bedt retten dømme 35-åringen for samtlige av de 27 straffbare handlingene han er tiltalt for.

– Det er skjerpende for mitt straffeforslag at han er dømt for lignende forhold to ganger tidligere. Det har gitt seg utslag i det vi kaller «gjengangertillegg», sier Thoreid.

Forsvareren mener mannen må frifinnes for det han ikke har tilstått. Han antyder at straffen for det den tiltalte har innrømmet bør ligge på rundt seks måneders fengsel.

– Har han noe å si til ofrene i denne saken?

– Ja, han er jo både flau og lei seg for det som har skjedd, men han har vært i en nødssituasjon som har gjort at han har blitt brukt og latt seg bruke av et kriminelt miljø i disse bedragerisakene, sier forsvareren.

Under tiden i varetekt har 35-åringen blitt diagnostisert som spillavhengig. Han får nå behandling for dette i fengselet.