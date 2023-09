Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere kjente personer, inkludert Leo Ajkic, Abubakar Hussein og Galvan Mehidi, har blitt utsatt for ID-tyveri.

Fremgangsmåten er lik i alle sakene. En mann har møtt opp i flere butikker på Østlandet hvor han har legitimert seg som en av kjendisene.

Deretter har han fått utlevert kostbare smarttelefoner, før han opprettet abonnementer i kjendisenes navn.

Senere har han brukt disse til å kjøpe varer på kreditt for mange tusen kroner.

Leo Ajkic, Abubakar Hussein og Galvan Mehidi er tre av flere kjendiser som har blitt svindlet. NRK kjenner til at også identiteten til flere andre kjente menn er misbrukt.

Flere NRK-kjendiser utsatt

For TV-profilen Leo Ajkic var det en regning fra Telenor som gjorde han oppmerksom på at noe muffens var på gang.

– Han hadde brukt min identitet til å kjøpe telefoner og varer for mellom 40.000 og 50.000 kroner, sier Ajkic. Han har politianmeldt forholdet.

FIKK REGNING: Leo Ajkic ble oppmerksom på id-tyveriet da han fikk en regning på noe han aldri hadde kjøpt. Foto: Eivind Senneset / Pandora Film

En lignende regning på 4.000 kroner dumpet inn til programleder Abubakar Hussein i NRK-podkasten «Med all respekt».

– Jeg har jo ikke engang abonnement hos Telenor, og skjønte ingenting, sier Hussein, som snakker om svindelen i en episode de har kalt «Vi er på svindlers liste!»

SVINDLET: Abubakar Hussein fikk pengekrav fra Telenor. Foto: Julia Naglestad / NRK

Også medprogramleder Galvan Mehidi ble utsatt for det samme.

Mehidi var i gang med å skifte bank og mobilabonnement da ID-tyveriet skjedde. Derfor reagerte han ikke da han ble kredittvurdert.

– Skyhøy risiko

Etter at flere butikker hadde blitt svindlet, gikk alarmen på sikkerhetssenteret i Telenor.



De har koblet 35-åringens egen telefon til alle abonnementene svindleren har opprettet.

35-åringen skal ha besøkt flere elektronikkbutikker i byene han dro til.

– Han har opptrådt med skyhøy risiko når han har møtt opp i butikkene og utgitt seg for å være kjente personer, sier seniorrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor.

SPORET SVINDLER: Seniorrådgiver Thorbjørn Busch i sikkerhetsavdelingen i Telenor sporet den siktede til Tønsberg. Foto: Telenor

Han roser politiet for samarbeidet som førte til at mannen ble pågrepet.

– Vi hadde opplysninger om at han var i Tønsberg og varslet derfor Power, men der hadde mannen allerede vært. Da var vi ganske sikre på at han var på vei til Elkjøp, sier Busch, noe som viste seg å stemme og politiet pågrep ham på stedet.

Tidligere utvist fra landet

To dager senere ble 35-åringen varetektsfengslet i Vestfold tingrett.

Politiet sa under fengslingsmøtet at de har fått oversendt anmeldelser fra andre steder i landet på tilsvarende forhold som han nå er siktet for.

Ifølge fengslingskjennelsen er mannen varig utvist fra Norge etter soning av en tidligere dom.



I kjennelsen står det at siktede har opplyst at han ble løslatt fra soning av en dom i Norge i april i år. Etter dette har han oppholdt seg i Norge, men også i Frankrike.



– Etter rettens oppfatning gjør siktedes svake tilknytning til Norge at det foreligger konkrete og objektive holdepunkter for at han vil unndra seg strafforfølging om han løslates nå, står det i kjennelsen fra tingretten.