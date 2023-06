Mener de har knekt «jordbærkoden»: – Flere må satse

På Austein Gård i Larvik, dyrker jordbærbonde Sondre Austein norske jordbær på lange rekker i en tunnel av et drivhus. Oppi det som ligner takrenner står jordbærene i plukkevennlig høyde.

Nå kan jordbærbonde Sondre Austein tilby jordbær fra mai til oktober.

– Det gir oss muligheten til å starte såpass tidlig som nå. Nå kan vi dyrke jordbær i 4 til 4 1/2 måned i året, sier Austein.

Han er fjerde generasjon jordbærbonde. Faren hans er fortsatt med og husker hvordan det var før.

Da var sesongen bare 5–6 hektiske uker. Resten av året måtte jordbærene komme fra land som Nederland, Marokko og Egypt.

Jordbær til 17. mai

Høsten 2021 lanserte Norgesgruppen sammen med BAMA og Gartnerhallen «Jordbærløftet». Målet er å øke salget av norske bær og grønnsaker med 50 prosent innen 2025.

VIL UTVIDE: Runar Hollevik i Norgesgruppen ønsker seg norske jordbær til 17. mai. Foto: Norgesgruppen

Allerede etter ett år økte salget med 24 prosent, sier konsernsjef i Norgesgruppen, Runar Hollevik. Det kan regnes om til 4,2 millioner kurver med jordbær.

At nordmenn helst vil ha norske bær vet de allerede.

Ifølge en undersøkelse fra Opplysningskontoret for Frukt og Grønt sommeren 2022 svarte 87 prosent av nordmenn at de synes smaken på norske jordbær er best.

Det jobbes med smaken slik at forbrukerne får den gode og «norske» smaken.

– Det er det den søte og friske smaken av jordbær som er sommer, smiler bonden og stjeler et bær fra sine egne rader.

Kjenner du forskjell på norske og utenlandske jordbær? Ja Nei Jeg liker ikke jordbær Vis resultat

– Drømmen er norske jordbær til 17. mai, sier Hollevik.

Våren var kald i år, og jordbærene fra Austein Gård ble ikke levert til butikk før 26. mai. Men jordbærbonden kunne innfri ønsket til konsernsjefen året før.

KALD VÅR: Sondre Austein bruker ikke lys eller varme i drivhusene, så i år ble det ikke tidlige jordbær. Foto: Robert Hansen / NRK

– Vi leverte jordbær til 16. mai i 2022. Vi er avhengig av en fin vår, da vi kun bruker naturlig lys og varme, sier Austein.

Produsenter ønskes

Produsenter som tør å satse på produksjon av norske jordbær i høyden, er ønskelig for å få nå målet om mer norske bær.

– Vi trenger flere produsenter som Sondre, som tør å satse, sier Hollevik.

Skal vi tro Austein er risikoen ved denne typen dyrking av jordbær større enn ved tradisjonell dyrking.

– Jordbærplanter som står ute kan høstes tre til fire sesonger før de må byttes ut, forklarer Austein. Sorten han har inne nå må byttes hvert år.

Det kan derfor koste mye om man gjør noen feiltrinn. Samtidig er fordelene store dersom ting blir gjort riktig.

OVER BAKKEN: Jordbærene på Austein gård dyrkes på bord i et stort drivhus. Foto: Robert Hansen / NRK

Det er om sommeren det spises mest jordbær, og for å dekke den høye etterspørselen er det også behov for å dyrke jordbær ute på den tradisjonelle måten, ifølge Austein.

Sjøl har han 10 mål i tunnel og 20 mål med jordbær på friland.