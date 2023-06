– Det ser veldig greit ut. Det sier Hans Olav Moskvil. På familiegården utenfor Horten er de første jordbæra blitt røde og høsteklare.

Selv med 25 års erfaring er det like gøy hvert år.

– Det er bestandig stas med de første, sier jordbærbonden.

Sesongen regner han med vil strekke seg ut september, altså fire hele måneder med ferske bær.

POPULÆRE: Jordbær er populært i Norge. Nå er årets avling klar til å høstes. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Seks kurver per nordmann

Nordmenn elsker jordbær.

I snitt spiser vi 2,7 kilo med de røde fristelsene hver i året, som i praksis betyr nesten seks vanlige kurver.

I fjor ble det solgt nesten 15 tonn jordbær i Norge. Drøye fem tonn av disse var norske.

I år kan mengden øke.

KLARE: Årets jordbæravling er klar for kundene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Sesong fra mai til oktober

– Sesongen ser ut til å bli lang, forteller Pia Gulbrandsen, kommunikasjonssjef i Bama.

Frem til for rundt 15 år siden var det kun produksjon av jordbær på såkalt friland. Da hadde vi bare tilgang på små mengder med bær før St. Hans, og sesongen ble gjerne avsluttet i september.

Pia Gulbrandsen, kommunikasjonssjef i Bama. Foto: Bama / Fotograf Knut Aaserud

Jordbær-revolusjon

Nå er det imidlertid nye tider i jordbæråkeren, forteller Gulbrandsen.

– For 15 år siden begynte noen få produsenter å dyrke jordbær i tunnel. Dette forlenget sesongen med et par uker, slik at den begynte litt tidligere og varte litt lengre, sier hun.

Nylig startet en del produsenter også med produksjon på bord i tunnelene, og med såkalt remonterende planter som gir bær flere ganger i sesongen.

– Det gir større volum tidlig og sent i sesongen, som nå varer fra mai til midt i oktober, forteller Gulbrandsen.

I tillegg gjør systemet med jordbær på stativ, at bæra blir høstet i ståhøyde.

ERGONOMISK: Hans Olav Moskvil sjekker årets avling. Plukkerne er fornøyde med at bærene kan høstes i ståhøyde, forteller han. Foto: Philip Hofgaard / NRK

C-vitamin-bombe

Hun tror smakskombinasjonen er grunnen til at vi sverger til de norske bærene. De er nemlig veldig søte men likevel friske. Noe vi kan takke beliggenheten vår for.

– Det skyldes klimaet vårt og at vi ligger så langt mot nord, noe som gir lange, lyse sommerdager og kjølige netter.

Blant de yngre er Favori-sorten særlig populær, mens andre foretrekker frilandsbærene, forklarer Gulbrandsen.

Ikke nok med at smaken er en vinner. Jordbæra er bra for oss, også. Det er rundt 60 mg c-vitamin per 100 gram friske bær i sortene vi bruker i Norge.

– Av frukt- og bærarter som vi bruker ferske, er det bare appelsin som har tilsvarende verdier, skriver matmyndighetene på Matportalen.no

En annen verden

For Hans Olav Moskvil er de fleste jordbærplantene kommet seg opp fra bakken på såkalte tabletops.

– Da går det mye raskere å plukke bæra. Det er en helt annen måte å dyrke på, med plusser og minuser.

Og plukkerne er veldig fornøyde, smiler bonden.

Nå gjenstår det å se om alt arbeidet som er lagt ned er vellykket. Vært år er det like spennende å vente på fasiten for jordbærsesongen.

FASIT: Nå gjenstår det å se om arbeidet er vellykket, sier jordbærbonde Hans Olav Moskvil. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Nå har vi gjort det vi kan. Nå kommer resultatene. Vi ser snart om vi har gjort det riktig eller om det kommer noen overraskelser.

Men de fleste faktorene er under kontroll under taket, forteller han.

Han tar seg et bær og spiser.

– Denne kan jeg spise mange av!