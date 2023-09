Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Jordbærsesongen på Østlandet strekker seg nå til oktober, takket være produksjon i plasttunneler.

• Bonden Bær i Sande er blant de største produsentene, med 1,3 mil lange jordbærrader i plasttunneler.

• Tunnelproduksjonen gir en mer forutsigbar avling og muliggjør produksjon fra starten av sommeren til september, og i gode år til oktober.

• Salget av jordbær går ned etter midten av august, da nordmenn ikke er vant til å ha norske jordbær tilgjengelig så sent på året.

• Været har stor innvirkning på produksjonen, med varme i juni og lite sol i juli som resulterte i lite bær, men gode soldager i slutten av august og september har bedret situasjonen.

• Bama, som selger alle jordbærene som blir levert til dem, gleder seg over den forlengede sesongen.

• Bonden Bær startet med tunnelproduksjon etter at sykdommer i jorda gjorde frilandsproduksjon umulig. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Saftige, søte og norske jordbær er noe vi forbinder med varme sommerdager. Mange tror at det slutter i det sommeren takker for seg.

Det er ikke lenger tilfelle. Noen steder produseres det norske jordbær helt frem til oktober.

Hos Bonden Bær i Sande har de 1,3 mil lange jordbærrader.

– Vi har løftet produksjonen opp på bord inne i plasttunneler, som gjør at vi klarer å beholde varmen lenger, forteller daglig leder Erik Bonden.

Det gir en mer forutsigbar avling.

Mange tusen jordbærkurver

Fra neste år blir jordbærradene enda lenger, opp mot 2,6 mil. Det er en like lang strekning som fra Holmestrand til Tønsberg.

– Vi er ikke det største anlegget i Norge, men vi er blant de største, forteller Bonden.

Denne sesongen regner han med å produsere 100 tonn med jordbær. Det tilsvarer 200.000 kurver.

Tunnelproduksjon bidrar til at norske jordbær nytes helt fra starten av sommeren og til september. På et godt år også helt til oktober.

Det merkes på salget at nordmenn ikke er så vant til å få norske jordbær i september, forteller bonden i Sande.

Knut Harald Semb, som driver tunnelproduksjon på andre sesongen på Opheim gård i Lunde i Telemark har registrert det samme.

– Vi merker det tydelig at salget går nedover etter midten av august, forteller Semb.

Knut Harald Semb er bonde på Opheim gård i Lunde i Telemark. Foto: Privat

Bedre enn i juli

I juni var det knallvær. Semb forteller at plantene hans nesten fikk sjokk på grunn av varmen.

Så kom juli med lite sol, lavere temperatur og regn, som resulterte i lite bær i hele Norge. Deretter har det tatt seg betraktelig opp igjen med gode soldager i slutten av august og september.

– Er det uvanlig med så mye jordbær i september?

– Det er i hvert fall uvanlig med 25 varmegrader i september. Alt har blitt litt forskjøvet, sier Semb.

På Opheim Gård i Lunde bugner det av jordbær. Foto: Knut Harald Semb

Gleder seg over lenger sesong

Bama selger alle jordbærkurver som blir levert til dem, sier Anna Victoria Frogner, kommunikasjonsrådgiver i Bama.

– Vi ønsker å tilby forbrukerne så mye norske bær som mulig, og gleder oss stort over at den norske jordbærsesongen har blitt lengre.

Det er et resultat av mange års utviklingsarbeid og testing, med et klart mål om forlenget sesong, forteller hun.

Deres opplevelse er at folk finner frem til kurvene merket med «norske jordbær» i butikkene også i september og oktober.

Flere millioner ansatte

Da Bonden Bær fikk sykdommer i jorda og måtte slutte med jordbær på friland, var alternativet enten å slutte helt, eller å begynne med produksjon i tunnel.

– Vi har tatt en stor sjanse og risiko, samt brukt ganske mye penger på å sette i gang dette. Vi er avhengig av å selge jordbær utover hele sesongen.

Rundt 30 slike bokser er fordelt utover. Der bor insektene som hjelper til med produksjonen. Foto: Guro Hatlo / NRK

Utenom de 30 ansatte, har de opp mot tusen humler og noen millioner med andre småinsekter på jobb.

Humlene brukes for å bestøve blomstene for å få en god og optimal bestøving for å få best mulig og mest mulig bær.