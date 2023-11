• Juleferien er en vanskelig tid for mange nordmenn, spesielt for de som allerede står i en vanskelig økonomisk situasjon.

• Matsentralene i Norge klarer ikke å mette alle som trenger mat. 115.000 mennesker står i matkø, men kun 77.000 får mat.

• Det er en alvorlig situasjon at så mange i befolkningen sliter økonomisk, og det kommer stadig inn nye grupper som trenger mathjelp.

• Regjeringen må enten øke den sosiale støtten eller sørge for at organisasjonene har penger nok til å få inn mer ressurser, mener stortingsrepresentant for Rødt Mímir Kristjánsson.

• Kristjánsson mener det er ingen grunn til at folk skal gå sultne i Norge, annet enn dårlig politikk og fordeling. Han skammer seg over å være politiker i et land med denne situasjonen.

