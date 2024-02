Telemark tingrett har funnet den 29 år gamle mannen skyldig i drap, men mannen er ikke tilregnelig. Han er derfor dømt til tvungen omsorg og må betale til sammen 350.000 kroner i oppreisning til familien til drapsofferet.

Den 29 år gamle mannen fortalte under rettssaken at han skulle kjøpe hasj av den avdøde.

Ville ha hasjklump

Midt på dagen lørdag 16. juli 2022 gikk de to mennene inn i en leilighet i Lundegata i Skien.

Bilder fra et overvåkningskamera viser at drapsofferet kom løpende ut bare noen sekunder senere.

Da hadde han fått et 12 centimeter dypt knivstikk i brystet.

Han klarte å løpe over gata og inn i Lundeparken ved Ibsenhuset der han segnet om. Ikke lenge etter ble han erklært død på Sykehuset Telemark.

Retten slår fast at drapet skjedde uprovosert og at bakgrunnen for at 29-åringen knivstakk var fordi han ønsket en hasjklump fra avdøde.

«Uten forvarsel grep han til en kniv og stakk avdøde med kniven slik at han døde», heter det i dommen.

Knivstakk også dagen før

29-åringen brukte den samme kniven i den samme leiligheten mot en eldre kamerat dagen før drapet. Kameraten ble stukket i hoften, men ble ikke alvorlig skadd. Han lot være å anmelde knivstikkingen.

Den drapstiltalte mannen var sammen med to andre da han ble pågrepet noen timer etter drapet på Slåtta. Alle tre ble siktet, men politiet sjekket de to andre ut av saken og frafalt siktelsene mot dem.

Advokatene Henrik Nikolai Bliksrud og Kristina Davidsen i Elden Advokatfirma er forsvarere for den 29 år gamle mannen.

Advokat Henrik Nikolai Bliksrud er én av 29-åringens to forsvarere. Han har ikke tatt stilling til om dommen skal ankes ennå.

– Vi har mottatt dommen og vi skal studere den nærmere, sier Bliksrud til NRK.

– Hvordan har din klient det nå?

– Har også mottatt dommen. Han er glad for at saken er avsluttet i retten, sier Bliksrud.

Advokat Ranveig Sem har hjulpet den avdødes familie etter drapet. Hun ønsker ikke å kommentere dommen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Advokat Ranveig Sem har vært bistandsadvokat for familien til Ben Thomas.

Hun sier hun ikke har snakket med sine klienter og at hun derfor ikke vil kommentere dommen.

29-åringen må betale til sammen 350.000 kroner i oppreisningserstatning til avdødes familie.

Rett før rettssaken skulle avsluttes ble den utsatt. De sakkyndige ble bedt om å gjøre ytterligere undersøkelser av 29-åringen, som har fått diagnosen «høygradig psykisk utviklingshemming».

Tilleggsundersøkelsen førte imidlertid ikke til endringer i de sakkyndiges oppfatning av mannen, men voldsrisikovurderingen anses å være sterkere enn man først la til grunn.

Påtalemyndigheten ba derfor om at 29-åringen dømmes til tvungen omsorg og har fått medhold av Telemark tingrett.