Dømt til forvaring for drapet på Oliver (22)

Forsvarer for 19-åringen, advokat Heidi Ysen, sier dommen blir anket. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Advokat Heidi Ysen som er 19-åringens forsvarer, sier til NRK at hennes klient tar dommen tungt.

– Jeg fikk dommen i morges og har snakket med min klient. Hun er veldig skuffet. Hun kommer til å anke. Hun forstår det ikke, sier hun til meg, sier Ysen.

Ysen sier 19-åringen stiller seg uforstående til dommen og at hun fastholder det hun har forklart om at drapet skjedde i nødverge.

Retten kan ikke se at noen av vilkårene for nødverge er oppfylt, heter det i dommen.

Retten mener forklaringen om nødverge fremstår som oppkonstruert.

Dommerne har vurdert om drapet var planlagt, men konkludert med at det ble utløst av at Oliver ville forlate 19-åringen.

Fengselsstraff er ikke nok

Forvaring kan bare idømmes dersom fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet.

En psykiater og en psykolog har konkludert med at 19-åringen har diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. I tillegg scorer hun høyt på psykopati. De mener også at det er høy risiko for nye voldshandlinger i framtiden.

Psykolog Karin Susanne Norby Johansen og psykiater Ove Westgård har vurdert 19-åringen og konkludert med at det er høy risiko for nye voldshandlinger. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det er dessverre ikke grunnlag for å håpe at den lange fengselsstraffen eller tiden som går vil medføre tilstrekkelig demping av risikoen. Det er derfor nødvendig å avsi dom på forvaring, heter det i dommen.

Straffen er derfor satt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år.

Paret traff hverandre sommeren 2023 via en app for nettdating for homofile, biseksuelle og transpersoner.

Oliver ble født som jente, men så på seg selv som mann, mens 19-åringen var transkvinne.

Den drapsdømte 19-åringen fra Larvik flyttet etter kort tid inn i Olivers leilighet i Kragerø, der 22-åringen studerte ved Kragerø kunstskole.

Under rettssaken kom det fram at forholdet var turbulent, og at 19-åringen hadde det psykiske overtaket på drapsofferet.

Den samme uka drapet skjedde giftet paret seg og flyttet til Porsgrunn.

Levde i rollespill

Paret levde seg inn i rollene til søskenparet i det psykologiske skrekkeventyrspillet «The Coffin of Andy and Leyley».

19-åringen levde ut rollen som Ashley Graves, mens 22-åringen hadde rollen som broren Andrew.

Under rettssaken kom det fram at ekteparet ønsket å bytte navn til rollefigurene, men fordi Graves er et beskyttet navn i Norge, gikk ikke det.

19-åringen hadde imidlertid hørt at drapsofferets amerikanske familie hadde dette navnet og at det dermed gikk an å få det så lenge de giftet seg.

19-åringen sa i retten at hun hadde tenkt å skille seg så fort navneendringen gikk i boks.

Flere voldsepisoder

To ganger mens paret bodde i Kragerø ble politiet koblet inn. Ved begge tilfellene skal transkvinnen ha dunket hodet til Oliver flere ganger i gulvet og tatt kvelertak på han.

Begge episodene ble henlagt. De ble imidlertid tatt med som en del av tiltalebeslutningen mot 19-åringen under drapssaken.

Retten ser på voldsepisodene som en del av et voldelig forhold, der Oliver var under sterk kontroll av 19-åringen.

Det er det motsatte av det den drapsdømte fortalte i retten. Ifølge henne var det hun som ble utsatt for vold og som ble kontrollert av drapsofferet.

Noen timer før drapet endte paret opp i et basketak. 22-åringen ba om å få dra på legevakta. 19-åringen ble med, men fikk ikke være med Oliver inn til legen. Hun gikk hjem før Oliver var ferdig hos legen.

– Var livredd

22-åringen fortalte legen og sykepleieren på legevakta at han ikke var skadd, men at han var livredd for transkvinnen.

Legevakta kontaktet både politi og krisesenter, men løsningen ble Olivers mor som kjørte fra Arendal for å ta med sønnen hjem.

Oliver ville imidlertid innom leiligheten for å hente mobiltelefonen og datamaskinen.

Moren ventet utenfor leiligheten der hun hørte et skrik,

Gjennom et vindu til leiligheten ble hun vitne til at sønnen ble slått i hjel med et balltre.

19-åringen er dømt til å betale hver av Olivers foreldre 350.000 kroner. Moren får et tillegg på 75.000 kroner fordi hun ble vitne til drapet.

Til sammen må den domfelte betale drøyt 900.000 kroner til foreldrene. Det inkluderer utgifter til begravelse og tapt arbeidsfortjeneste.

19-åringen er også fradømt retten til arv etter Oliver.