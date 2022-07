Mandag ble de tre mennene fremstilt for varetektsfengsling, to av dem er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Mennene er også siktet for å ha fjernet bevis, nærmere bestemt blod, fra stedet der mannen i 20-årene ble knivstukket i sentrum av Skien.

Den tredje mannen, som er i 40-årene, er kun siktet for å ha forsøkt å skjule bevis.

– Alle sakene gikk for lukket rett, som følge av fare for bevisforspillelse, sier aktor Kristin Bjelkemyr-Østvang.

Avhør og rundspørring

Hvilken relasjon de siktede og den avdøde hadde vil politiet foreløpig ikke si noe om.

Ifølge lokalavisa TA kom mannen i 20-årene løpende ut i Lundeparken foran Ibsenhuset lørdag formiddag.

Han blødde fra stikkskader og ble hentet med ambulanse og kjørt til sykehus, hvor han senere døde av skadene.

De tre siktede mennene oppholdt seg i en leilighet, som kan være et av to mulige åsteder.

Mennene ble kledd på hvite drakter for å sikre spor som potensielt kunne være på dem, før de ble kjørt til arresten.

Politiet har studert videobilder i området, og har gjennomført en rundspørring i nabolaget. De er interessert i tips hvis folk har sett noe i forbindelse med saken.

Søndag ble det også gjennomført avhør av de siktede. Den avdøde vil bli obdusert i løpet av mandagen, ifølge politiet.

Nekter straffskyld

Carl Rieber-Mohn er forsvarer for en av de siktede i saken. Mannen i 40-årene er siktet for å ha forsøkt å skjule bevis, og nekter for å ha noe med knivstikkingen å gjøre.

– Min klient påstår at han ikke var til stede og nekter derfor straffskyld, sa Rieber-Mohn, før fengslingsmøtet i Telemark tingrett.

Samme sted møtte også de to andre siktede, en mann i 20-årene og en mann i 30-årene.

Chamkor Singh Nagra er forsvarer for mannen i 30-årene, som ennå ikke har blitt avhørt. Men også han nekter straffskyld, ifølge forsvareren.

Forsvareren for den yngste av de tre mennene, Andreas Nyhaug, sier han ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Politiet ber om varetektsfengsling i fire uker. De ønsker også isolasjon og besøksforbud for de tre mennene.

Flere har lagt ned blomster, bilder og tent lys for å minnes den avdøde mannen. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Voldshelg

Knivstikkingen var en av flere grove voldsepisoder i Grenland denne helgen.

Samme dag ble en mann slått i hodet med hammer og fraktet til sykehus.

Dagen etter ble en mann i 30-årene påført alvorlige skader etter en voldshendelse i en leilighet i Porsgrunn. Der er en mann i 30-årene pågrepet og siktet, også han fremstilles for varetektsfengsling mandag.

Ifølge politiet er det ingen sammenheng mellom de tre voldshendelsene i helgen.

Fungerende leder i etterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Linda Leland, sier at alle de tre sakene blir prioritert.

– Vi kommer til å jobbe med å prøve å belyse de tre sakene best mulig. Vi fortsetter med å gjøre både tekniske og taktiske undersøkelser for å se hva vi kommer fram til, sier hun til NRK.