- Larvik kommune får 7 millioner kroner fra Forskningsrådet for å rydde i gamle reguleringsplaner.

- Målet er å utvikle en metode som alle kommuner kan bruke.

- Gamle planer kan inneholde utdaterte regler og retningslinjer, som kan forsinke byggeprosjekter og kreve dispensasjoner.

- I prosjektet vil de bruke kunstig intelligens for å effektivisere arbeidet.

- Prosjektleder Nicolai Winge mener at rydding av gamle planer vil gjøre det enklere for utbyggere, og at det vil ta større hensyn til klima og natur.

- Målet er at grunneiere ved å klikke på et digitalt kart enkelt finne den riktige planen for sitt område .

