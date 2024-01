– Politikerne våre, på alle nivåer, svikter naturen, sier Fredrik Holth.

Holth, som er dosent i juridiske fag ved NMBU, har fulgt bygging i naturen tett i en årrekke. Han er krystallklar etter å ha sett NRKs dokumentasjon av naturtap i Norge.

– Regjeringen vet hva som skjer når de gir kommunene så mye ansvar for naturen. De ser hva som skjer. Likevel velger de gang på gang ikke å gripe inn.

Unik kartlegging

Lørdag publiserte NRK en kartlegging av naturødeleggelser i Norge. Ved hjelp av kunstig intelligens og satellittbilder fant vi:

44.000 inngrep i naturen på fem år

79 kvadratmeter tapt natur i minuttet

Selv i de spesielt verdifulle områdene, som myrer og villreinområder, forsvinner minst to fotballbaner med natur om dagen

Dette er første gang nordmenn kan se helheten i hvordan vi behandler naturen vår.

Nye E39 på Sørlandet Nytt dobbeltspor forbi Eidsvoll Utvidelse av Evenes flyplass Fosen vindkraftverk Nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen Ny E16 over Sollihøgda Grenlandsporten

Saken har utløst kraftige reaksjoner, både blant vanlige folk i sosiale medier og eksperter.

– Selv for meg som kjenner til mye og har sett mange naturødeleggelser, er dette oppsiktsvekkende, sa biolog og forfatter Dag O. Hessen til NRK da han fikk se materialet.

OVERVELDET: Dag O. Hessen etter å ha sett bildene av naturødeleggelser i Norge. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Plasserer ansvaret på regjeringsnivå

I Norge er det kommunene som i hovedsak bestemmer hvor det skal bygges, og det kan være fristende å skylde på hver enkelt lokalpolitiker. Men etter NRKs avsløringer peker fagfolk i stedet på regjeringen.

– De som har ansvaret, er de som ikke har sørget for at vi har strenge nok lover. Det burde vært forbudt å bygge ned verdifull natur, sier generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima.

Fredrik Holth, som er ekspert på plan- og bygningsrett, sier regjeringen har en rekke muligheter til å stramme inn og raskt endre kurs. Norsk lovgivning gir staten en rekke virkemidler til å passe på nasjonale og regionale interesser, som naturmangfold, sier han.

– Regjeringen kunne løst dette over natta hvis de ville. Men det mangler politisk vilje, sier Holth.

Tusenvis på tusenvis av byggefelter i naturen. Hver lille firkant er et byggefelt, men mosaikken viser bare en liten andel av den totale nedbyggingen. Grafikk: Ruben Solvang / NRK/Norgeibilder

Hvis de tok NRKs funn på alvor, kunne for eksempel regjeringen stilt strengere krav til kommunene, mener han. De kunne også sendt tydelige signaler til statsforvalterne om å bruke retten sin til å fremme innsigelser mot byggeprosjekter. Statsforvalterne er myndighetenes nødbrems i natursaker.

I stedet har tre regjeringer på rad gitt kommunene mer makt. Og bedt statsforvalterne blande seg mindre i utbyggingssaker.

Dette er problematisk, mener eksperten, ikke minst fordi Stortinget har vedtatt at innsigelser skal være basert på faglige vurderinger, ikke politiske.

– Våre etterkommere vil dømme oss hardt, sier Holth om hvordan vi greier å ta vare på naturen.

– Hodet i sanden

Miljøjurist og daglig leder i Holth & Winge, Nikolai Winge, mener det er for enkelt å rette all skyts mot kommunene.

– De som har ansvaret for denne utviklingen er staten. De har i altfor lang tid stukket hodet i sanden og ikke tatt ansvar, konstaterer han.

Winge sier at ni av ti reguleringsplaner kommer fra private utbyggere, og at kommuner generelt jobber under stort press med lite ressurser.

– I 2006 kom Riksrevisjonen med en rapport som viser akkurat det samme som nå, og ingenting har skjedd. Det er alvorlig.

Han understreker at kommunalt selvstyre ikke nødvendigvis er en trussel for naturen, men at det er enkelte forutsetninger som må på plass for at det skal fungere.

– En ting som er sikkert, er at det er kontrollen som har sviktet.

Vil ikke ha flere innsigelser

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at NRKs materiale viser at myndighetene har en kjempejobb foran seg.

– Dette viser at vi er på feil kurs. Dette er noe vi alle må ta på alvor, og jeg håper at alle lokalpolitikere kjenner på dette, sier Bjelland Eriksen til NRK.

ALVORLIG: Andreas Bjelland Eriksen ser på NRKs dokumentasjon. Foto: Snorre Tønset / NRK

Han mener politikere før ham har mislyktes i å få oversikt og kontroll over naturen i mange år. Å snu denne utviklingen er et hovedprosjekt for regjeringen, forklarer han.

Likevel vil han ikke gjøre som Fredrik Holth foreslår – å stramme inn grepet overfor kommunene.

– Jeg mener det er helt riktig at vi skal ha et sterkt lokalt selvstyre i Norge. Det er folk som bor i sin kommune som vet best hva som trengs for å utvikle sitt eget samfunn, og jeg tror folk i kommunene er opptatt av å ta vare på sin egen natur, sier Bjelland Eriksen.

Han forsvarer regjeringserklæringen, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver at det skal «leveres færre statlige innsigelser».

– Det er jo ikke noen målsetting i seg selv å levere innsigelser, vi ønsker heller at kommunene skal bli best satt i stand til å jobbe med dette selv. Hvis Statsforvalteren kan drive mer veiledning underveis i prosessene, blir det ikke behov for så mange innsigelser, sier han.

I stedet setter han først og fremst sin lit til et nytt naturregnskap, som Regjeringen jobber med å få på plass innen 2026.

