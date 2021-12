Kokain blant unge: Elevrådsleder oppfordrer politiet til å komme mer på banen

Mandag denne uka inviterte Sandefjord videregående skole til pressekonferanse, der blant annet elever fortalte om at ulike former for rusmidler har blitt svært vanlig.

Deriblant kokain, som omsettes og brukes av miljøer helt ned til ungdomsskolealder.

En trend om ikke overrasker skoleungdom i nabokommunen Færder, for dette er noe som skjer der også, sier Monstad til NRK.

Han er elevrådsleder ved Nøtterøy videregående skole.

– Det er lettere å få tak i et gram med kokain enn en sixpack med øl, sier han.

– Glorifisering

– Det skjer også i de kule og populære miljøene, hvor det er høy sosioøkonomisk status, og blant ungdommer fra ressurssterke familier, mener Monstad.

– Det er gjerne folk som også er gode på skolen ved siden av.

Elevrådslederen opplever at bruken varierer fra kull til kull og fra gjeng til gjeng. I sitt eget russekull mener han at særlig MDMA og kokain er utbredt.

Monstad tror særlig unge gutter lar seg lokke til å bruke sistnevnte rusmidler på fest.

– Det handler nok også om en glorifisering, slik man ser eksempler på fra Exit eller The Wolf of Wall Street. Eksempler på at man er kjemperik, har damer og ruser seg som ingen andre. Unge gutter generelt har et tunnelsyn på dette, og får nok ikke med seg alt det andre, tror han.

Kokain brukes flittig blant unge på fest, forteller flere elever NRK har snakket med. Prisen er skyhøy, og skadevirkningene kan være store. Foto: NRK

– Vet politiet om hva som foregår?

– Nei, mener Monstad.

– Jeg synes politiet håndterer det dårlig. Det har vært lang tid med pekefinger-metodikken. Det blir skremselspropaganda, som gjør at folk ikke tør å ta kontakt med politiet hvis det skjer noe, sier han til NRK.

Monstad mener fokus på rus burde være tydeligere i skolen. Også fra politiets side.

– Jeg etterlyser ganske enkelt mer informasjon til elevene. At vi lærer mer om dette. Hele veien.

– Sjokkert over hvor vanlig dette er

Jeanette Flack Johansen har lang erfaring fra PPT i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun har denne høsten jobbet med et kompetanseløft om rus for nøkkelpersoner i videregående skole.

Jeanette Flack Johansen fra PPT i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun kjenner problematikken godt. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Hun kjenner igjen mye av det Monstad og elevene i Sandefjord tidligere har beskrevet.

– Når jeg har begynt å spørre mer om rus, så har jeg blitt ganske sjokkert over hvor vanlig dette er, sier hun til NRK.

Kontoer på Snap er vanlig. Det er også mulig å få det levert på skolen, forteller Johansen.

– Det er først og fremst vanlig på fest, og lett tilgjengelig.

Hun mener det er et omfattende problem, og at mange unge strever med å si nei.

Gjennom deling av bilder markedsføres rusmidler, noe NRK også tidligere har omtalt.

Kristin Selstrøm Moe fra PPT i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kollega Kristin Selstrøm Moe har samme erfaring etter samtale med elever, og forteller at tilgangen til rusmidler også er enkel for dem som går på ungdomsskolen.

– Det er like enkel tilgang for dem gjennom snapchat.

Avhengig av godt samarbeid

Leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes, er opptatt av at foreldre må engasjere seg.

– Først og fremst vil jeg berømme og anerkjenne at ungdommer velger å si fra om sin bekymring, sier hun.

Leder for forebyggende avdeling i Sør-Øst politidistrikt, Mona Elisabeth Solberg Kvistnes. (arkivbilde) Foto: Henrik Bøe / NRK

Politiet har ikke grunn til å tro at dette er unikt ved Færder, Nøtterøy eller Sandefjord videregående skole, sier Kvistnes.

Hun vedgår at det er vanskelig å følge med på det som skjer via for eksempel Snapchat.

– Det er ikke en arena vi klarer å kontrollere. Der er vi avhengige av at foreldrene er mye mer på. Når vi får stengt kontoer opplever, vi at ungdommene er ganske raske med å opprette nye kontoer. Vi oppfordrer foreldre som er primærforebyggeren til å være tett på og snakke med ungdommene sine, sier hun.

Kvistnes understreker at politiet ser veldig alvorlig på det som beskrives.

– Vi tar det de forteller til etterretning, også jobber vi nært og tett i samarbeid med kommunen. De sitter på mange av tiltakene her.

Vil komme ungdommene i møte

Mette Kalve (Ap), leder i utvalg for utdanning i Vestfold og Telemark fylkeskommune, plukker opp hansken fra ungdommene.

– Når elevene opplever dette som et problem, og ber oss voksne om å ta affære, så tenker jeg at vi må gjøre nettopp det, sier hun.

Mette Kalve (Ap), leder i utvalg for utdanning i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Kalve vil ta initiativ til et møte med unge for å diskutere problematikken rett over nyttår.

– Jeg har lyst til å komme ungdommene i møte, og snakke direkte med dem, sier hun.

Hun er ikke overrasket over det som beskrives.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg var overrasket, men er nok dessverre ikke det. Nå skylder vi ungdommene å ta dette på alvor.