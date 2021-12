Hasj. Marihuana. Ghb. Kokain.

Dette er eksempler på tunge narkotiske stoffer, som blir brukt av elever på Sandefjord videregående skole.

Rus er et økende problem.

I dag arrangerte skolen egen pressekonferanse for å belyse temaet, der elevrådet fikk fortelle om situasjonen.

– Bakgrunnen er at vi ser en økende trend i bruk av ulike rusmidler. Det er spesielt kokain som er et problem blant ungdom generelt, sier russepresident Line Bjerkeskaug.

Utestengt

Hun har selv vært vitne til hendelser der folk har følt seg presset på fest. Noen har blitt utestengt av vennegjengen fordi de ikke har tatt kokain.

Selv i skoletiden har hun sett folk ta det narkotiske stoffet.

– Det er jo åpenlyst at de tar det. Det er akkurat som å ta en snus under leppa. Det er helt vanlig, og det er det som skremmer oss.

Det er ikke bare på videregående skole prolemet eksisterer

Tenåringer helt ned i ungdomsskolealder ruser seg på kokain.

SELGER RUSMIDLER: Politistasjonssjef i Sandefjord, Siw Thokle, forteller om tilfeller der unge helt ned til ungdomsskolealder har blitt brukt til å selge rusmidler. Foto: Politihøgskolen

– Det er det som er skummelt. Det har vært et problem de siste årene, men det er spesielt nå det er en økende trend.

Politistasjonssjef i Sandefjord, Siw Thokle, deler russepresidentens bekymring.

De er også kjent med at bakmenn har brukt ungdom til å selge rusmidler. Noen har vært under 15 år.

– Konsekvensene vil da bli å varsle barnevern og foreldre.

Gjenkjennelig over hele landet

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista», er i jevnlig kontakt med ungdom over hele landet. Hun lar seg ikke overraske over at rusmisbruket øker blant unge.

– Jeg sitter ikke på konkrete tall, men blant alle dem jeg er i kontakt med får jeg ofte høre fra ungdom som ruser seg. Det er bare en «snap», så får de tak i det meste, sier hun til NRK.

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som «Helsesista». – Ungdommene trenger å møte gode og viktige voksenpersoner. Både i skolen og på fritida. Foto: NRK

Engvik opplever at koronaperioden har gjort veien til rusmisbruk kortere for ungdom.

– Mange reagerer jo nesten ikke på at ting blir avlyst lenger. For noen blir det da enklere å ty til rus, bare for at det skal skje noe i det hele tatt. Enten det er alene eller i mindre grupper, sier hun.

At ungdom skaffer seg narkotika i bytte mot sex er heller ikke uvanlig, forteller hun.

Engvik synes det er flott at skolen i Sandefjord har tatt initiativ til en pressekonferanse.

– Jeg blir skikkelig stolt av dem. At de sier fra om hvordan ting faktisk er. Så får vi bare håpe at voksenpersoner lytter til det de sier. At dette er virkeligheten for mange.

Flere enn først antatt

Ifølge Ungdata-undersøkelsen for Vestfold og Telemark 2021 svarer 3 prosent av videregående elever at de har brukt hasj og marihuana mer enn 11 ganger det siste året. Dette er det samme som på landsbasis.

20 prosent av videregående elever i samme fylke svarer at de har blitt tilbudt hasj og marihuana flere ganger det siste året.

Tall på hvor mange som tar kokain har ikke NRK fått tak i.

Frøya Celius er leder av livsmestringskomiteen og skolemiljøutvalget på Sandefjord videregående skole.

Hun tror at prosenten er mye høyere, og at det kan være store mørketall.

– Det er ikke alle som liker å være ærlige. De er kanskje redde for å bli sporet opp selv om undersøkelsen er anonym.

Hun tror heller ikke at alle elevene tar undersøkelsene seriøst nok.

MØRKETALL: Frøya Celius tror at det er mange som ikke tør svare ærlig på undersøkelsene som blir gjort om rusmiddelbruk. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Lett tilgjengelig

Celius tror en av grunnene til at unge ruser seg er for å få respekt.

– Da vet de at du har penger. Du blir respektert og oftere invitert. Da blir du sett på som en del av de andre, sier hun.

Ifølge Celius koster en dose kokain opp mot 1100 kroner.

– De kan jo bruke alle pengene sine på noen få brukerdoser.

Hun tror folk tar kokain på hver eneste fest de går på, kanskje så mye som hver eneste helg. Og alt er lett tilgjengelig.

Rektor ved Sandefjord videregående skole, Harald Møller, er også overrasket over hvor lett tilgjengelig disse stoffene er.

Han hører om flere ungdommer som bruker mesteparten av pengene sine på slike stoffer.

Nå ønsker både elever og ansatte ved skolen å synliggjøre problemet, slik at flere forhåpentligvis vil forstå alvoret.

– Vi velger å gå ut med dette nå før jul for å øke bevisstheten rundt det. At man kanskje tar det opp under julemiddagen, og snakker om det, avslutter russepresidenten.