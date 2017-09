Denne vindparken har bare én kunde: Google

50 vindmøller, 150 meter høye, i Sør-Rogaland står klar for å produsere strøm tilsvarende energiforbruket til 27.500 eneboliger årlig. Det skjer tolv år etter at de første samtalene om vindproduksjon ble holdt.

Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen sto for den offisielle, om enn noe tåkete, åpninga. Foto: Kjersti hETLAND / NRK

Onsdagens åpning skjedde i en tåkegrøt, men det ødela ikke gleden for utbyggeren.

– Det har vært en veldig lang og kronglete vei frem til mål. Heldigvis har vi hatt eiere som har evnet å tenke langsiktig. Det har betalt seg nå, forteller Olav Rommetveit, daglig leder i utbyggingsselskapet Zephyr.

Kraft til 27.500 eneboliger – men kun én kunde

Han forteller om en intens jobb med å få vindparken ferdig til åpningen. Å bygge veier i terrenget har vært krevende, og vindmøllenes vinger måtte transporteres gjennom gågata i Egersund.

– Men nå står vi her, og det er vi selvfølgelig ekstremt fornøyde med, sier Rommetveit.

Noen av de 50 150 meter høye vindturbinene som nå står i Sokndal. Vindparken ble åpnet onsdag, men bildet er tatt en dag det ikke var tåke. Foto: Zephyr

Vindmøllene her kan produsere kraft tilsvarende forbruket i 27.500 eneboliger.

Tellenes Vindpark har, til å være Norges største vindpark, unormalt få kunder. På kundelisten står kun ett navn, men det er derimot stort og velkjent.

Største Google-avtale i Europa

Teknologigiganten Google har kjøpt strømproduksjon for de første tolv driftsårene. Selskapet har forpliktet seg til å bruke ren, fornybar strøm fra Rogaland til sine datasentre i Europa fremover.

Tellenes vindpark Ekspandér faktaboks Areal: 15 km²

15 km² Beliggenhet: Lund og Sokndal kommune i Rogaland

Lund og Sokndal kommune i Rogaland Antall turbiner: 50

50 Installert kapasitet: 160 MW

160 MW Estimert årlig produksjon: 550 GWh (tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for 27.500 eneboliger)

550 GWh (tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for 27.500 eneboliger) Utbygger: Zephyr

Zephyr Eier: Black Rock, USA

Black Rock, USA Byggetid: 14 måneder

14 måneder Driftsstart: September 2017

September 2017 Kunde: Google har kjøpt strømproduksjonen for de første tolv driftsårene.

– Vi har forpliktet oss til å forsyne 100 prosent av våre operasjoner med fornybare energikilder. Denne avtalen, Googles første vindkraftavtale i Norge og den største til dags dato i Europa, er et viktig steg mot denne forpliktelsen, sier Marc Oman, leder for den europeiske energidelen i Google Global Infrastructure.

– Denne transaksjonen viser at globale aktører som Google synes norske vindparker er attraktive og at norsk vindkraft er en del av den internasjonale innsatsen for å redusere karbonavtrykket, legger Rommetveit i Zephyr til.