Synes du at du har måkt mye snø i vinter? Nå skal det komme mer. Det er sendt ut gult farevarsel for snø som gjelder for det meste av Østlandet.

Ifølge statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe starter snøværet i Agder natt til mandag og brer seg nordover utover dagen.

Han sier det kan komme 10–20 cm med snø i løpet av en 24-timers periode.

– Da må man belage seg på glatte veier, snø på veiene og utfordrende kjøreforhold. Det er kjøreforholdene som blir påvirket av snøfallet.

Varselet gjelder fra klokka 04.00 mandag 12. februar for de områdene hvor det begynner å snø først.

Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe sier det kan bli glatte veier på Østlandet mandag Foto: Kamilla Pedersen

Beregn god tid

Denne vinteren har det vært mange gule farevarsler, forteller han. Selv om folk kanskje begynner å bli vant til snø, så får slikt vær ofte konsekvenser, ifølge Walløe.

– Bare beregn litt ekstra god tid og kjør etter forholdene.

I Oslo og Østfold vil det meste av snøen komme siste halvdel av dagen.

– Særlig på ettermiddagen, kvelden og natt til tirsdag vil det legge seg 10–15 cm nysnø. Det vil gi glatte veier og vanskeligere kjøreforhold på store og mindre veier.

Kan bli forsinkelser i Oslo

I Oslo har mange reisende opplevd innstilte busser og forsinkelser hittil i vinter.

Pressekontakt Pernille Aga i Ruter sier de planlegger for vanlig drift mandag, men at den varslede snøen kan føre til noe forsinkelser i kollektivtrafikken i Oslo.

– Operatørene våre er i beredskap og har sine tiltak som de setter inn. Også følger vi dette løpende nå utover, sier Aga.

Tiltakene kan være at bussene tar i bruk kjetting og piggdekk, blant annet.

– Hvor ligger lista for å bruke disse tingene?

– Dette er det operatørene selv og den enkelt sjåfør som vurderer ut ifra forholdene. Det er sikkerhet først og så vurderer de hvordan situasjonen er.

Har brøytet flere ganger rundt jorda

Noen har brøytet mer snø enn andre. Mesta opplyser at de har brøytet 1,4 millioner kilometer bare i januar rundt om i Norge.

Det betyr at deres brøytebiler har vært rundt jordkloden 35 ganger, ifølge Mesta. I tillegg har de strødd og saltet blant annet.