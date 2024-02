Det var klokka 11.37 at skredet vart meldt inn.

To personar vart tatt og ein tredje person var vitne til skredet, som har gått i området like aust for dei preparerte løypene.

– Ut frå dei opplysingane me har, trur me ikkje at det er fleire personar som vart tatt. Men me sender ressursar inn i området for å stadfesta er at ingen andre er i skredet, seier Helge Blindheim, operasjonsleiar i politiet til NRK litt etter klokka 12 søndag.

Foto: Torje Bjellaas / NRK

Klokka 12.50 er redningsmannskap i godt i gang med å søka gjennom skredet. Politiet trur ikkje det skal vera fleire som er tekne, men redningsressursar er likevel på veg for å stadfesta at det ikkje er fleire som er tekne.

Skredet skal vera mellom 20 og 30 meter breitt og 50 meter langt, ifølgje vitne.

– Den første meldinga gjekk ut på at det var to personar som var sakna, men me fekk ganske kjapt kontroll på at desse var ute av skredet, seier Blindheim.

Redningsmannskap er på plass ved skisenteret. Foto: Torje Bjellaas / NRK

Den andre personen som vart tatt, ein mann i 50-åra, blir teken hand om av Røde kors, men skal vera uskadd.