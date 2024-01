Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks - Flere steder i Norge har opplevd unormalt store snøfall, noe som skaper utfordringer for transport og lagring.

- Kommunene Bø i Telemark og Larvik må sende lastebiler ti mil til et deponi i Mjøndalen for å kvitte seg med snøen, på grunn av miljøgifter som kan skade naturen.

- Snøen som fjernes kan kun lagres på egen tomt eller godkjente deponier, og det er foreløpig ingen alternativer til deponiet i Mjøndalen.

- Det har blitt påpekt at det er et samfunnsproblem at snøen må kjøres så langt, og det har blitt foreslått at det burde være flere og godkjente alternativer for lagring.

- Det er imidlertid ingen planer om å endre på kravene, da det er viktig å håndtere forurenset masse på en forsvarlig måte. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Flere steder i Norge har opplevd unormalt store snøfall de siste ukene. Det byr på noen temmelig store utfordringer rent fysisk.

Kommunene Midt - Telemark og Larvik må for eksempel sende lastebiler til et deponi i Mjøndalen for å kvitte seg med de hvite massene.

Store mengder snø skaper hodebry både her og der. Holmestrand stasjon er et godt eksempel. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det betyr 10 mil og nesten halvannen times kjøretur for lastebilene. Hver vei.

Regelverket sier nemlig at snøen ikke kan dumpes hvor som helst, av hensyn til miljøgifter som kan skade naturen.

Drammens Tidende var først ute med å omtale saken.

Finnes foreløpig ingen alternativer

Snøen fra togstasjonene i de nevnte kommunene må også på langtur.

Det forteller Stine Strachan, kommunikasjonssjef i Bane Nor Eiendom.

Kommunikasjonssjef Stine Strachan i Bane Nor Eiendom håper å få lokale deponier for å slippe å kjøre snøen så langt når det snør så mye. Foto: Bane NOR

Snø som fjernes kan nemlig kun lagres på egen tomt eller godkjente deponier. Bare fra Larvik har de sendt femti lass på langtur så langt i vinter, forteller hun.

– Det nærmeste deponiet for oss på disse stasjonene er dessverre Mjøndalen. Vi prøver å høre med kommune og fylke om det går an å opprette et nytt deponi litt nærmere. Det er jo veldig dumt at vi må kjøre så langt for å bli kvitt den, medgir Strachan.

– Må følge reglene

Snøen som kjøres bort, ender opp hos Norsk Massehåndtering i Mjøndalen.

Bare fra riksvei 36 i Bø har 40 lass med snø krysset fylkesgrensen.

– Vi synes selvfølgelig det er dumt, sier Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke.

– Det er en dårlig løsning av flere grunner. Det er kostbart, det er miljøutslipp og det er tungvint. Samtidig har vi respekt for lover og regler. Vi må bare følge dem. Vi har ikke noe valg, understreker han.

Snø fra fjern og nær havner i Mjøndalen. Bare fra Larvik er det kjørt 50 lass på vegne av Bane Nor i vinter. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

At det er gode grunner for å håndtere snøen riktig, har de som tar den imot fått håndfaste eksempler på.

De ansatte ved deponiet i Mjøndalen har funnet både sparkesykler og handlevogner i haugene som dumpes hos dem.

Ole Terje Letmolie, daglig leder ved Norsk Massehåndtering i Mjøndalen. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

– Når det plutselig kommer en sparkesykkel, er det viktig at vi håndterer snøen på en måte slik at vi ikke får søppel som kommer ut i vannet. Derfor er det et viktig mottak, mener daglig leder Ole Terje Letmolie.

At snøen må kjøres 10 mil synes han imidlertid er litt tullete.

– Det er et samfunnsproblem når snøen må kjøres så langt, mener han.

– Helt feil

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud synes det er helt feil og meningsløst å bruke tid og penger på å frakte snø så mange mil.

Bård Hoksrud (Frp) er lite imponert over praksisen med å kjøre snø fra Bø og Larvik til Mjøndalen. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Han mener Miljødirektoratet og myndighetene har lagt seg på en alt for restriktiv linje.

– Dette må man klare å gjøre på en enklere måte, sier han til NRK.

Hoksrud mener utslippene frakten utgjør i seg selv, viser hvor meningsløst det er å kjøre snø på langtur for å spare miljøet.

– Det er alt for komplisert.

Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), statssekretær i Klima og miljødepartementet, sier at det ikke er planer om å fire på kravene, men forstår at det er ønskelig med flere deponier.

Hun understreker også at det er lokale myndigheter som eventuelt må sørge for flere og godkjente alternativer for lagring.

Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima og miljødepartementet. Foto: Trond A. Isaksen

Hun mener det viktigste er at man håndterer forurenset masse på en forsvarlig måte.

Både med tanke på helse og de miljøskadelige effektene.

– Det er snakk om mikroplast, slam, sand, grus eller annet avfall som kan være i denne snøen, sier hun.